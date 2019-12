Samsung chystá ohebné „véčko“, unikly mu jeho reálné fotky

První generace ohebného Galaxy Fold z dílny Samsungu sice dorazila na pulty obchodů relativně nedávno, jihokorejský gigant však už má podle všeho téměř dokončeného jeho nástupce nebo minimálně parťáka, kterého bude prodávat spolu s ním. Reálné fotky této novinky se dnes ráno objevily na internetu a jelikož jsou více než zajímavé, byl by hřích se o ně s vámi nepodělit.

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Samsung víceméně potvrdit příchod ohebného “véčka” s displejem na celé přední straně. Právě to nyní zachycují uniklé fotografie pocházející z Číny. Jak můžete sami vidět, po designové stránce se nemá novinka rozhodně za co stydět. Rámečky kolem displeje jsou sice trochu širší a pár milimetrů dolů by jim neuškodilo, na celkovém designu se nicméně negativně téměř nepodepisují. Vcelku nenápadně působí i otvor pro kameru v horní části displeje, díky kterému mohu právě displej povyrůst do maximálních možných rozměrů. Co se pak týče poměru stran displeje, ten je 21 : 9. Za povšimnutí rovněž stojí duální fotoaparát na zádech telefonu, USB-C na spodní straně či malý displej vedle fotoaparátu sloužící pravděpodobně pro zobrazování času a nejdůležitějších notifikací.

Další detaily o novince se na světlo světa v tuto chvíli sice nedostaly, v kuloárech se však šušká o tom, že má být tento model výrazně levnější nežli první generace Galaxy Fold. Mnohem agresivnější cena by totiž měla Samsungu zajistit daleko lepší přijetí tohoto typu smartphonů a de facto tak i pootevřít vrátka příchodu mnohem většího počtu ohebných smartphonů. Zcela jasno zatím není ani v termínu představení. Šušká se sice o únoru 2020 a veletrhu MWC, nicméně plány se mohou do té doby ještě mnohokrát změnit například kvůli prodlevám ve vývoji či výrobě.