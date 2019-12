LG chystá nové monitory, jeden z nich je jako dělaný pro jablíčkáře

Vzhledem k tomu, že se příští měsíc koná světový veletrh CES (Consumer Electronics Show), tak první účastníci tohoto veletrhu začínají své příznivce nabádat na nové produkty. Mezi společnostmi, které se CES zúčastní, nechybí ani LG. Ta včera zveřejnila svou novou produktovou řadu monitorů pro rok 2020. Nejzajímavější z této řady je pro uživatele Applu především nový UltraWide monitor disponující konektorem Thunderbolt 3. Hráči poté určitě ocení chystaný monitor UltraGear, obyčejní uživatelé poté UltraFine Ergo monitor. Pojďme se na monitory podívat trochu více zblízka.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak pro uživatele jablečných počítačů se zdá jakožto nejlepší volba 38″ UltraWide Curved QHD+ monitor. Tento model může zaujmout například svým rozlišením 3840 x 1600 pixelů, Nano IPS panelem s odezvou 1 ms a obnovovací frekvencí 144 Hz. Nutno podotknout, že tento monitor zvládne zobrazit až 98 % barev z gamutu P3, který využívají Retina monitory. Zajímavé je však to, že hustota pixelů na palec je u tohoto nového kousku nižší, než u jeho 34″ předchůdce, který také disponoval portem Thunderbolt 3. 38″ UltraWide Curved QHD+ monitor od LG je certifikovaný jako VESA DisplayHDR 600, díky čemuž dokáže zobrazit perfektní HDR. Kromě portu Thunderbolt 3 nabízí nový UltraWide monitor také dva HDMI konektory, jeden DisplayPort a dva USB konektory. Prozatím není jisté, kdy bude monitor uvolněn do prodeje, ani jak bude vypadat. Zjistit to ale budou moci účastníci CES.

Kromě UltraWide monitoru LG sdílelo detaily také o chystaném 32″ monitoru UltraFine Ergo. Společně se 4K rozlišením by měl tento monitor nabídnout ergonomický a flexibilní design – od toho přívlastek Ergo v názvu monitoru. Ergonomický a flexibilní design se týká především stojanu monitoru, který si můžete různě přizpůsobovat. 32″ monitor UltraFine Ergo disponuje rozlišením 3840 x 2160 palců s obnovovací frekvencí 60 Hz, společně s podporou HDR10. Co se týče konektivity, tak na jeho těle najdete jeden USB-C port, dva HDMI konektory, jeden DisplayPort a dvě USB. Dále LG představilo nové herní monitory UltraGear, které disponují IPS panelem s odezvou 1 ms a obnovovací frekvencí až 160 Hz. Tyto monitory podporují VESA DSC, HDR a Nvidia G-Sync.