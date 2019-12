Do vesmíru vyletěl teleskop, který bude zkoumat exoplanety

Dnes do vesmíru odstartovala raketa Sojuz, jež nese do vesmíru teleskop zvaný Cheops. Ten bude během následujících tří let zkoumat exoplanety, tedy planety mimo naši sluneční soustavu. Konkrétně půjde o sledování přibližně sta konkrétních exoplanet. Start proběhl z francouzského Guyane. Měl ale proběhnout o den dřív, start mise ale zhatila softwarová chyba.