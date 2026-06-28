Jak zchladit telefon

Léto, navigace v autě, nabíjení nebo hraní her. To všechno dokáže během několika minut proměnit iPhone v nepříjemně horké zařízení. Pokud se na displeji objeví varování o vysoké teplotě nebo je telefon tak horký, že jej téměř nelze držet v ruce, není radno situaci podceňovat. Přehřívání totiž může zkrátit životnost baterie, snížit výkon telefonu a v krajních případech dokonce způsobit jeho dočasné vypnutí. Dobrou zprávou je, že ve většině případů lze iPhone ochladit během několika minut, pokud víte, jak na to.
1. Okamžitě přestaňte telefon používat
Největší chybou je pokračovat v používání telefonu ve chvíli, kdy už je přehřátý. Zavřete náročné aplikace, ukončete hraní her, vypněte natáčení videa nebo navigaci a nechte iPhone několik minut odpočívat. Apple doporučuje zařízení jednoduše vypnout a nechat jej přirozeně vychladnout.
2. Přesuňte ho do stínu
Pokud leží telefon na přímém slunci, přeneste jej co nejrychleji do stínu nebo do klimatizované místnosti. Stačí několik minut na rozpálené palubní desce auta a teplota iPhonu může vystoupat na hodnoty, při kterých se automaticky aktivují ochranné mechanismy.
3. Sundejte ochranný kryt
Silikonové, gumové nebo kožené kryty zadržují teplo. Pokud je telefon rozpálený, vyplatí se kryt na chvíli sundat. Tělo iPhonu pak dokáže odvádět teplo výrazně efektivněji.
4. Odpojte nabíječku
Nabíjení samo o sobě vytváří teplo. Pokud je telefon horký, odpojte jej od nabíječky a nechte jej vychladnout. Ještě větší teplo vzniká při rychlém nebo bezdrátovém nabíjení, proto se vyplatí chvíli počkat, než zařízení znovu připojíte.
5. Zapněte režim Letadlo
Mobilní síť, Wi-Fi, Bluetooth i GPS spotřebovávají energii a vytvářejí další teplo. Pokud telefon nepotřebujete používat, aktivujte režim Letadlo. Spotřeba energie výrazně klesne a zařízení se začne ochlazovat mnohem rychleji.
6. Snižte jas displeje
Moderní OLED displeje dokážou při maximálním jasu generovat překvapivě velké množství tepla. Pokud telefon používáte venku, stáhněte jas alespoň na polovinu. Nejenže se bude méně zahřívat, ale zároveň prodloužíte výdrž baterie.
7. Zavřete aplikace, které telefon zatěžují
Hry, střih videa, fotoaparát, sociální sítě nebo navigace patří mezi největší zdroje zahřívání. Pokud iPhone začne být horký, ukončete všechny náročné aplikace a několik minut je nepoužívejte. Ve většině případů teplota rychle klesne.
8. Nikdy ho nedávejte do lednice ani mrazáku
Tohle je jeden z nejčastějších mýtů. Prudké ochlazení může způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř telefonu, která může poškodit elektroniku. iPhone vždy nechte vychladnout přirozenou cestou při pokojové teplotě.
9. Nepoužívejte telefon při nabíjení
Kombinace rychlého nabíjení a hraní her, sledování videí nebo videohovorů patří mezi nejčastější důvody přehřívání. Pokud potřebujete telefon nabít co nejrychleji, nechte jej během nabíjení jednoduše ležet.
10. Zkontrolujte stav baterie
Starší nebo opotřebovaná baterie může produkovat více tepla než nová. V Nastavení otevřete sekci Baterie → Kondice baterie. Pokud je její kapacita výrazně pod 80 %, může být výměna baterie nejen otázkou výdrže, ale také nižšího zahřívání zařízení.
Kdy už je přehřívání problém?
Je normální, že se iPhone zahřeje při hraní her, natáčení 4K videa, nabíjení nebo během prvních hodin po velké aktualizaci systému. Pokud se ale pravidelně objevuje hláška o vysoké teplotě, telefon se sám vypíná nebo je extrémně horký i při běžném používání, může jít o problém s baterií, nabíječkou nebo hardwarem. V takovém případě je vhodné obrátit se na servis. Nejjednodušší způsob, jak zabránit přehřívání, je nenechávat iPhone na přímém slunci, nepoužívat jej intenzivně během nabíjení a nevystavovat jej dlouhodobě teplotám nad 35 °C. Apple upozorňuje, že dlouhodobé používání zařízení ve velmi vysokých teplotách může trvale zkrátit životnost baterie.
11. Nepouzivat magsafe nabijecky ktere tu furt propagujete. Ty se hodi leda na zimu jako topitko do kapsy