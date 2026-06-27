Recenze soundbaru Marshall Heston 120 – Zvuk pro náročné posluchače

Značka Marshall je synonymem pro hudební historii, divoké koncerty a nezaměnitelný design. Od rockových pódií se však postupně přesunula i do našich obývacích pokojů. V nabídce má tato značka rovněž prémiový soundbar Marshall Heston 120, který slibuje spojit ikonický charakter značky s nejmodernějšími technologiemi domácího kina. Níže se zaměříme na to, zda model Heston 120 dokáže nabídnout ten správný rock’n’rollový zážitek a zároveň splnit vysoké nároky na filmový zvuk. Zaměříme se na design, technické specifikace, možnosti připojení a samozřejmě na celkový zvukový projem.
Nezaměnitelný design s dotekem kůže a kovu
Marshall si na svém vizuálním odkazu zakládá a Heston 120 není výjimkou. Soundbar zaujme na první pohled svým klasickým vzhledem, který evokuje legendární kytarové zesilovače. Tělo o rozměrech 1 100 × 145 × 76 mm a s nezanedbatelnou hmotností 7,04 kg je pokryto kvalitní PU kůží, kterou doplňuje přední strana chráněná tradiční tkanou mřížkou. Kombinace kůže a kovu působí elegantně, robustně a zároveň nenápadně zapadne do jakéhokoli interiéru.
Výrobce umístil ovládací prvky do mírné prohlubně na horní straně přístroje. Tyto hmatové otočné knoflíky s mosazným nádechem slouží k zapínání, úpravě hlasitosti, přepínání zdrojů zvuku, výběru zvukových režimů a plynulé regulaci basů a výšek. Díky nim máte rychlý přístup k základním funkcím bez nutnosti sahat po dálkovém ovladači nebo telefonu. Pokud byste preferovali tento kousek techniky instalovat na zeď, je to možné, ale je nutné počítat s tím, že nástěnný držák je potřeba dokoupit zvlášť.
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Komplexní akustická výbava a podpora Dolby Atmos
Tím nejdůležitějším u každého soundbaru je přirozeně zvuk. Marshall Heston 120 se pyšní konfigurací 5.1.2 a celkovým výstupním výkonem až 150 W. V jeho útrobách se ukrývá celkem jedenáct zesilovačů třídy D (dva s výkonem 50 W a devět s výkonem 30 W), které pohánějí sadu reproduktorů. Konkrétně se jedná o pět dvoupalcových širokopásmových měničů, dva výškové měniče o velikosti 0,8 palce, dva třípalcové středové měniče a dva pětipalcové subwoofery vyzařující dozadu. Tuto sestavu navíc doplňují čtyři pasivní zářiče pro další zdůraznění hlubokých tónů.
Díky této komplexní výbavě pokrývá soundbar široké frekvenční pásmo od 40 Hz do 20 000 Hz a dokáže vygenerovat maximální hladinu akustického tlaku 95 dB. Heston 120 plně podporuje formáty Dolby Atmos a DTS-X, což v praxi znamená, že zvuk je „posílán“ nejen zepředu, ale i shora a ze stran. Část měničů je účelně nasměrována nahoru a do stran tak, aby se zvukové vlny odrážely od stěn a stropu, čímž vzniká pohlcující trojrozměrný vjem. Zvuk je zkrátka originální, dynamický a prémiový. Potenciál nejvíce vynikne pochopitelně při akčních scénách, kdy jsou obzvláště vtahující výbuchy, střelba apod. U poklidnějších komedií či rodinných filmů zůstanou „svaly“ skryty, ačkoli dialogy budou znít rázněji a čistěji.
Komu by ale výkon integrovaných subwooferů přece jen nestačil, může soundbar doplnit o kompatibilní externí bezdrátový subwoofer Marshall Heston 200 TV SUB.
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Připojení bez limitů: Dráty i bezdrát
Konektivita je rovněž silnou stránkou. Zadní panel ukrývá všechny potřebné fyzické porty pro integraci do domácího kina. K dispozici je port HDMI 1 (TV) s podporou eARC/ARC, který zjednodušuje propojení s moderními televizory a umožňuje ovládání hlasitosti soundbaru pomocí dálkového ovladače TV. Dále je přítomen vstupní port HDMI 2 (IN) s funkcí Pass Through, ke kterému lze připojit další zdroje signálu (např. Blu-ray přehrávač nebo herní konzoli), ethernetový port pro stabilní připojení k internetu a port USB-C sloužící k nabíjení a napájení drobných zařízení. Nechybí ani RCA vstupy (levý a pravý) pro starší analogové zdroje a výstup SUB OUT pro kabelové připojení aktivního subwooferu.
Bezdrátová výbava je na špičkové úrovni. Heston 120 disponuje rozhraním Bluetooth ve verzi 5.3 a rychlou Wi-Fi 6. Díky připojení k internetu získáte přístup k celé řadě moderních streamovacích protokolů, jako jsou Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect a TIDAL Connect. Soundbar navíc plně integruje platformu Airable, která nabízí přístup k obrovskému katalogu celosvětových internetových rádií. Pro rychlý přístup k vaší oblíbené hudbě slouží tři tlačítka předvoleb umístěná na horním panelu, kterým můžete přiřadit konkrétní playlisty, alba nebo internetová rádia.
Přizpůsobení zvuku a mobilní aplikace
Pro rychlé úpravy zvukového projevu nabízí Heston 120 čtveřici základních režimů, které lze přepínat na horním ovládacím panelu: Hudba, Film, Dialogy (Hlas) a Noční. Každý z režimů upravuje frekvenční křivku a dynamiku tak, aby co nejlépe odpovídal přehrávanému obsahu. A to od zdůraznění prostorových efektů u filmů po potlačení hlasitých zvuků v nočním režimu.
Detailnější nastavení a správu zařízení zprostředkovává mobilní aplikace Marshall. Ta umožňuje ovládání hlasitosti, úpravy frekvenční křivky pomocí ekvalizéru, konfiguraci předvoleb a také nastavení připojení k Wi-Fi. Jednou z nejpokročilejších funkcí aplikace je kalibrace místnosti (Room correction). Tato funkce využívá dva integrované mikrofony v soundbaru k analýze akustických vlastností vaší místnosti (odrazivost stěn, tlumení nábytkem) a následně optimalizuje zvukový výstup tak, aby byl v daném prostoru ideální. A funguje to na jedničku.
Resumé
Marshall Heston 120 je výkonný a esteticky vytříbený soundbar, který boduje vynikajícím podáním prostorového zvuku s podporou Dolby Atmos, elegantním retro designem a širokými možnostmi bezdrátového připojení. Zvládne jak reprodukci explozivních filmových scén, tak i detailní přednes vaší oblíbené hudby. Když se podíváte na cenovku, bude vám ihned zřejmé, že tento kousek není pro každého. Marshall Heston 120 cíli na náročné, kteří se s průměrem nespokojí. Pokud se rozhodnete peníze dou sounbaru investovat, máte na druhou stranu se zvukem vystaráno na hodně dlouhou dobu. jeho cena je 19990 korun.