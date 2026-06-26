AirPods zlevnily a dostaly novou funkci. Začínají na 3 189 Kč

Komerční sdělení: Pokud přemýšlíte nad novými bezdrátovými sluchátky od Applu, málokdy bývá lepší chvíle pro jejich koupi. AirPods 4 jsou totiž nyní dostupné už od 3 189 Kč. Atraktivní cenovku však mají také AirPods Pro 3, které přinášejí nejen špičkový zvuk a pokročilé potlačení hluku, ale nově fungují také jako zdravotní pomůcka. Také v Česku totiž konečně dostaly dlouho očekávanou funkci Sluchadlo.
Skvělý zvuk za super cenu
Čtvrtá generace AirPods se opravdu povedla a právem patří mezi nejoblíbenější sluchátka na trhu. Je totiž největším posunem základní řady za poslední roky. Apple kompletně přepracoval ergonomii, takže sluchátka sedí pohodlně většině uživatelů, a díky čipu H2 nabídnou kvalitnější zvuk i stabilnější připojení. Jsou dostupné jak ve variantě s aktivním potlačením hluku (ANC), tak v levnější verzi bez něj. Pokud hledáte co nejlepší poměr ceny a výkonu, s cenovkou od 3 189 Kč jde o jasnou volbu.
- Apple AirPods 4 za 3 189 Kč
- Apple AirPods 4 s aktivním potlačením hluku za 4 289 Kč
O laťku výš a s novou funkcí
Pokud hledáte bez kompromisů to nejlepší, co Apple v oblasti bezdrátových sluchátek nabízí, jsou tu AirPods Pro 3. Přinášejí účinnější aktivní potlačení hluku, ještě kvalitnější zvuk, prostorový zvuk s dynamickým snímáním pohybu hlavy i adaptivní režimy poslechu, které se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí. Velkou novinkou je také integrovaný snímač srdečního tepu, díky němuž mohou AirPods Pro 3 během cvičení měřit tepovou frekvenci a spolupracovat s aplikací Kondice i dalšími fitness aplikacemi.
Kromě funkcí zaměřených na sport a každodenní používání myslí AirPods Pro 3 také na zdraví sluchu. Nabízejí aktivní ochranu sluchu a jen pár dní zpět v Česku dostaly zpřístupněnou dlouho očekávanou funkci Sluchadlo. Ta je na klinické úrovni pomáhá při mírné až středně těžké ztrátě sluchu. Zlepšuje také kvalitu zvuku hudby, videa a hovorů.
- Apple AirPods Pro 3 za 5 589 Kč
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.