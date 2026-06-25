18 produktů, které naštěstí Apple nikdy nepředstavil, ale měl je připravené k vydání

Apple nebyl vždy společností, která nabízela pouze omezené množství produktů, které jsou však vyladěné na 100%. Naopak ve svých začátcích nabízel Apple téměř vše, na co si vzpomenete. V divokých letech předtím, než se do společnosti vrátil zpět Steve Jobs, ale i před jeho vyhozením, vznikalo neuvěřitelné množství produktů, které sloužily téměř ke všemu. Situace došla tak daleko, že Apple vyráběl například vlastní CD, headsety, tiskárny a mnoho dalších věcí, které byste u něj dnes hledali marně. Ty vůbec nejbizarnější produkty vznikaly od roku 1982, kdy byl hlavním designérem a jedním z nejvlivnějších mužů v Apple jistý Hartmut Esslinger. Ten se snažil připravit pro Apple desítky nových produktů a jejich návrhy z nichž však mnoho nikdy nebylo schváleno a Apple tyto produkty nakonec nikdy nevyráběl.
Esslinger byl přesvědčený, že Apple může být výrobcem téměř jakékoliv spotřební elektroniky. Proto vznikaly návrhy přenosných počítačů připomínajících kufříky, futuristických telefonů, domácích multimediálních center, monitorů s netradičními proporcemi, modulárních pracovních stanic nebo audio systémů, které svým vzhledem připomínají spíše současné produkty než zařízení stará více než čtyřicet let. Mnoho konceptů bylo na svou dobu neuvěřitelně odvážných. Některé počítaly s dotykovým ovládáním, jiné s přenositelnými počítači nebo propojením více zařízení do jedné domácí sítě. V době, kdy většina lidí pracovala na zelených monochromatických monitorech a internet byl výsadou univerzit, působily tyto návrhy jako z jiného světa. Většina projektů však nikdy nepřekročila fázi designových studií. Důvodů bylo hned několik. Vysoké výrobní náklady, technologická omezení i tehdejší finanční situace společnosti. Apple jednoduše neměl prostředky ani jistotu, že by podobně odvážné produkty našly dostatek zákazníků. Díky německému vydavatelství Arnoldsche však vyšla kniha Keep It Simple, ve které se objevila část těchto zajímavých produktů, na které se můžete podívat v následující galerii. Galerie níže tak není jen sbírkou zajímavých historických obrázků. Je to pohled do alternativní historie technologického světa, ve které mohl Apple vyrábět desítky zařízení, o jejichž existenci dnes většina fanoušků nemá ani tušení.