AI prolomila systémy NSA během několika hodin? Kvůli testu Mythosu zasáhla Trumpova administrativa

Podle informací, které v posledních dnech otřásly technologickým světem, dokázal jeden z nejpokročilejších AI agentů během řízeného bezpečnostního testu proniknout téměř do všech utajovaných systémů americké Národní bezpečnostní agentury (NSA). Výsledek byl natolik alarmující, že americká vláda během jediného dne rozhodla o omezení přístupu k modelům společnosti Anthropic.
Celá kauza začala 12. června 2026, kdy americké ministerstvo obchodu nařídilo společnosti Anthropic okamžitě omezit přístup k jejím nejvýkonnějším modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny zahraniční občany. V té době vláda neuvedla žádné vysvětlení a technologická komunita pouze spekulovala, co za mimořádným krokem stojí. O několik dní později přišlo překvapivé vysvětlení během jednání senátního zpravodajského výboru. Senátor Mark Warner citoval generála Joshuu Rudda, který současně vede NSA i americké Cyber Command. Podle jeho slov dokázal model Mythos během autorizovaného red team testu proniknout do téměř všech utajovaných systémů agentury, a to během několika hodin.
Přestože zprávy okamžitě vyvolaly titulky o tom, že „AI hackla NSA“, realita je podstatně složitější. Mythos totiž neútočil na živou infrastrukturu jako samostatný hacker. Byl součástí řízeného bezpečnostního testu, jehož cílem bylo odhalit slabiny dříve, než je objeví skuteční útočníci. Model pracoval společně s dalšími specializovanými nástroji v uzavřeném testovacím prostředí. Jeho úkolem bylo analyzovat konfigurace, hledat chyby, navrhovat postupy eskalace oprávnění a automaticky kombinovat jednotlivé zranitelnosti do komplexních útoků. Právě rychlost, s jakou se mu podařilo najít cesty k utajovaným systémům, měla představitele americké vlády výrazně znepokojit.
Zatímco tradiční penetrační testy provádějí týmy bezpečnostních specialistů několik dní nebo týdnů, moderní AI agent zvládá analyzovat tisíce možností současně. Nepotřebuje přestávky, neúnavně kombinuje různé scénáře a během krátké doby dokáže vytvořit útočné řetězce, které by lidským expertům zabraly výrazně více času. Právě tato schopnost je podle odborníků největší revolucí současné kybernetické bezpečnosti. Umělá inteligence totiž může stejnou efektivitou pomáhat obráncům i útočníkům.
Jen den po údajně úspěšném testu vydalo americké ministerstvo příkaz, který nemá v historii obdoby. Anthropic musel omezit přístup k modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny cizí státní příslušníky, včetně zahraničních zaměstnanců firmy. Protože ověřovat národnost milionů uživatelů v reálném čase nebylo technicky možné, společnost nakonec oba modely globálně vypnula. Šlo o první známý případ, kdy Spojené státy uplatnily exportní kontrolu přímo na software umělé inteligence, nikoliv na čipy nebo hardware. Celá událost ukazuje, jak dramaticky se mění svět digitální bezpečnosti. Ještě před několika lety představovaly největší hrozbu organizované hackerské skupiny nebo státem podporovaní útočníci. Dnes může podobnou práci vykonávat jediný AI agent, který během několika hodin analyzuje infrastrukturu, hledá zranitelnosti a navrhuje optimální cestu k cíli.
To samozřejmě neznamená, že by se umělá inteligence sama rozhodla zaútočit na americké tajné služby. Test probíhal se souhlasem vlády a jeho cílem bylo zvýšit bezpečnost systémů. Přesto výsledek ukázal, že možnosti nejmodernější AI překonávají očekávání i těch, kteří je sami vyvíjejí. Rozhodnutí americké vlády může mít zásadní dopady i mimo Spojené státy. Pokud budou nejvýkonnější AI modely považovány za strategickou technologii srovnatelnou s polovodiči nebo vojenským vybavením, mohou se exportní omezení stát běžnou součástí mezinárodní politiky. Firmy, univerzity i výzkumné instituce po celém světě tak mohou v budoucnu čelit situaci, kdy k nejpokročilejším modelům jednoduše nedostanou přístup. A pokud se potvrdí, že AI dokáže během několika hodin odhalit slabiny i v systémech NSA, je pravděpodobné, že podobná omezení budou v následujících letech přibývat. Kauza Mythos tak možná nebude vzpomínána jako příběh o AI, která prolomila systémy NSA, ale jako okamžik, kdy si vlády po celém světě uvědomily, že umělá inteligence se stává jednou z nejstrategičtějších technologií současnosti.