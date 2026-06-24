Před deseti lety vyšel článek 10 vět, které unavují majitele iPhone a už na ně ani nemá sílu odpovídat a do dnešního dne si jej přečtlo přes 260 000 čtenářů. Za deset let se změnilo skoro všechno. Telefony mají umělou inteligenci, zvládnou přeložit konverzaci v reálném čase, fotí lépe než většina kompaktů a některé se dokonce překládají napůl. Jen jedna věc zůstává stejná, jakmile vytáhnete z kapsy iPhone, během několika minut se objeví samozvaný technologický expert, který vám vysvětlí, proč jste udělali životní chybu. Tady je výběr hlášek, které majitelé iPhonů poslouchají i v roce 2026. A také odpovědi, které by nejradši řekli, ale nechtějí zbytečně kazit rodinnou oslavu.
1) „Za telefon dát skoro padesát tisíc? To musí být diagnóza.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„Máš pravdu. Proto sis minulý měsíc koupil herní telefon, mechanickou klávesnici, RGB reproduktory a předplatné šesti AI aplikací. Hlavně že jsi ušetřil na mobilu.“
2) „Já bych uzavřený systém nikdy nechtěl. Potřebuju svobodu.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„Jasně. Proto už třetí hodinu hledáš na Redditu návod, proč po poslední aktualizaci přestal fungovat launcher, widgety i bankovní aplikace.“
3) „Můj Android má 24 GB RAM a dvanáctijádrový procesor.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„To je super. Jen mě fascinuje, že se i přes ten výkon stihne zaseknout při otevření galerie.“
4) „Apple nic nevymýšlí, všechno jen kopíruje.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„A proto výrobci Androidů každý rok představují funkce, které se nápadně podobají těm, kterým se před dvěma lety smáli.“
5) „Já bych bez možnosti všechno nastavovat nepřežil.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„Je vidět, že nepřežíváš. Poslední dvě hodiny sis měnil ikony, animace a fonty, místo aby ses podíval na zprávy od přítelkyně.“
6) „Apple Intelligence? To už Android měl dávno.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„Ano. Stejně jako deset různých AI asistentů, z nichž polovina skončila a druhá polovina neví, jak se jmenuješ.“
7) „iPhone má každej. Chce to být originální.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„To říká člověk, který má stejný telefon jako dalších padesát milionů lidí, jen v limitované zelené barvě s karbonovým krytem z Temu.“
8) „Na Androidu jde všechno zadarmo.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„To je pravda. Včetně virů, reklam, falešných aplikací a tří různých obchodů, ve kterých nevíš, co vlastně instaluješ.“
9) „Já bych bez skládacího telefonu nemohl žít.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„Všiml jsem si. Vždycky ho otevřeš, zavřeš, otevřeš, zavřeš… a pak stejně půl dne koukáš na TikTok.“
10) „Apple je jen marketing.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„A ty jsi právě dvacet minut mluvil o tom, jak je tvůj nový telefon nejlepší na světě, aniž by se tě na to někdo zeptal.“
11) „Já bych si iPhone nikdy nekoupil.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„Přesně. Proto se mě při každém novém modelu ptáš, jak fotí, kolik stojí a jestli bych ti nedal vědět, až bude nějaký bazarový.“
Bonus: Věčný internetový argument
„Android je lepší, protože ho používá víc zařízení.“
Odpověď, kterou neřekneme:
„To je skvělá logika. Podle stejného principu je nejlepším dopravním prostředkem na světě nákupní vozík, protože jich je na planetě obrovské množství.“
Ty odpovědi jsou příšerný AI slop