Recenze obalu Swissten Soft Joy – Skvělý obal za pár korun

Vzhledem k pořizovací ceně iPhonu se vyplatí pořídit si na něj nějakou formu krytu či obalu. Ačkoli tak schováte povedený design zařízení, minimalizujete možnost poškození. Všemožných krytů je na iPhony k dostání nespočet. A jelikož i kryty od Applu stojí docela dost, zřejmě sáhnete právě po příslušenství třetích stran. Seženete vskutku ledacos. Pokud toužíte po jednoduchém minimalismu s příjemným materiálem, měli byste zbystřit. Velmi zajímavý obal totiž má ve svém portfoliu značka Swissten. Obal s názvem Soft Joy výše zmíněné nabízí, a to za skvělou cenu.
Obsah balení
Jako vždy se před samotným představením produktu mrkneme na balení, v němž obal Soft Joy dorazí. V klasické bíločervené krabičce, která je značce Swissten vlastní. Z obalu ihned vyčtete, že se jedná o pryžový obal pro každodenní používání. V krabičce pochopitelně nic kromě obalu nenajdete. Po jejím otevření se jí tedy klidně můžete zbavit.
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Technické specifikace a design
SWISSTEN Soft Joy pouzdro je vyrobeno z kvalitního silikonu, které je k dostání ve skvěle vypadající modré barvě. Samozřejmě chrání zadní stranu iPhonu. Pokud vám tedy telefon nedejbože spadne, máte jistotu, že je nějakým způsobem chráněn.
Vlastní používání
SWISSTEN Soft Joy je skutečně povedený a minimalistický obal. Zpracování je skvělé a na obalu nezůstávají žádné šmouhy. Díky faktu, že je skutečně tenký, nezvětšuje objem zařízení a iPhone se vám i nadále bez obtíží vleze do kapsy. Ano, kryt iPhone chrání před poškozením. Na druhou stranu vzhledem ke zpracování produktu nemůžete předpokládat, že vám telefon bude ochráněn stoprocentně. Pokud vám spadne z ruky na kamennou dlažbu, málokterý kryt bude pracovat skutečně efektivně. Jestliže ale máte například nový iPhone a pokukujete po obalu, je SWISSTEN Soft Joy správnou volbou. Pokud byste chtěli chránit u vašeho nového produktu také displej, má Swissten v nabídce rovněž celou řadu krycích skel. A začínáte-li s MagSafe, možná vás budou zajímat MagSafe nabíječky.
Resumé
Krytů není nikdy dost. Minimalismus a skvělý design. Přesně to nabízí SWISSTEN Soft Joy za 249 korun.