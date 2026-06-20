Recenze Anker soundcore Liberty 5 Pro Max – Nejchytřejší sluchátka, která jsem kdy měl v uších

Když dnes výrobci představují nová bezdrátová sluchátka, většinou už nejde o žádné velké překvapení. Lepší potlačení hluku, o něco delší výdrž baterie, nový kodek, případně drobné designové změny. Trh je zkrátka natolik vyspělý, že skutečných inovací přibývá jen pomalu. Právě proto mě novinka soundcore Liberty 5 Pro Max od Ankeru zaujala už při prvním představení. Ne kvůli slibovanému zvuku nebo ANC, ale kvůli tomu, že se snaží dělat věci úplně jinak.
A po několika týdnech používání musím říct, že přesně taková skutečně jsou. Ať už se bavíme o displeji přímo v nabíjecím pouzdře, AI funkcích, hlasovém ovládání nebo celkovém přístupu k tomu, co vlastně mají moderní sluchátka umět, Liberty 5 Pro Max představují něco, co jsem zatím u žádného jiného modelu nezažil.
Technické specifikace, zpracování a design
Papírově jde o velmi dobře vybavená sluchátka. Najdeme zde Bluetooth 6.1, podporu kodeků AAC, SBC i LDAC, adaptivní aktivní potlačení hluku využívající osm mikrofonů a deset senzorů, prostorový zvuk Dolby Atmos, možnost připojení ke třem zařízením současně nebo odolnost IP55 proti vodě a prachu. O zpracování zvuku a AI funkcí se stará nový čip Thus, který je podle výrobce vůbec prvním audio čipem kombinujícím výpočetní jednotku a paměť v jednom řešení.
Jenže upřímně řečeno, tohle všechno jsem při vybalování řešil až jako druhé. Můj pohled okamžitě přitáhlo pouzdro. Nabíjecí pouzdro totiž není jen obyčejnou krabičkou, která slouží k dobíjení sluchátek. Na jeho přední straně se nachází 1,78″ AMOLED displej, přes který lze ovládat řadu funkcí, zobrazovat notifikace, pracovat s AI funkcemi, upravovat nastavení nebo si dokonce nastavit vlastní fotografie.
Přiznám se, že jsem si zprvu říkal, že se dost možná jedná o drobnost, kterou budu týden používat a pak na ni zapomenu. Jenže nestalo se. Čím déle jsem sluchátka používal, tím více jsem si uvědomoval, že displej není jen efektní doplněk. Ve skutečnosti totiž poměrně výrazně mění způsob používání celého produktu.
Samotná sluchátka jsou pak velmi pohodlná. Výrobce přibalil velké množství nástavců různých velikostí a díky tomu nebyl problém najít ideální kombinaci. I po několika hodinách poslechu jsem necítil nepříjemný tlak a sluchátka držela v uších velmi jistě. Když k tomu navíc připočtu fakt, že jsou k dispozici v černé a zlaté barvě, troufám si říci, že na své si u tohoto modelu přijde opravdu hodně lidí.
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Testování
Dlouhodobě používám AirPods, ať už v základní verzi, nebo ve variantě Pro. Za poslední roky jsem si i proto zvykl na to, že Apple patří mezi firmy, které dokážou nabídnout velmi chytré funkce a perfektní propojení s ekosystémem. Upřímně jsem si proto myslel, že mě už v tomto směru jen tak něco nepřekvapí. Liberty 5 Pro Max mě ale překvapila prakticky okamžitě, jelikož nejde vlastně jen o sluchátka.
Celý produkt totiž působí spíš jako kombinace sluchátek, chytrého asistenta a kapesního gadgetu, což poznáte už během prvních minut používání. Zatímco u většiny sluchátek pouzdro otevřete, vyndáte sluchátka a zase zavřete, tady s ním reálně pracujete.
Kontrolujete notifikace, měníte nastavení, pracujete s AI funkcemi v kombinaci s doprovodnou aplikací od Ankeru, používáte hlasové ovládání a najednou zjistíte, že telefon vytahujete z kapsy méně často než dřív.
Velkou pozornost si zaslouží právě AI funkce. Výrobce například nabízí AI Note-Taker, který dokáže pořizovat poznámky ze schůzek a následně je synchronizovat s telefonem. Samozřejmě nejde o něco, co využije každý uživatel, ale během pracovních schůzek jsem několikrát ocenil, že nemusím neustále přepínat mezi aplikacemi nebo si dělat rychlé poznámky ručně. Vše navíc funguje v češtině a díky možnosti zapojení AI funkcí pro sumarizaci záznamu a podobné úpravy má člověk k dispozici rychle, snadno a přehledně myšlenky, které by jinak zaznamenával daleko pracněji.
K dispozici je ale i překladač v reálném čase, díky kterému si můžete popovídat prakticky s kýmkoliv, jelikož podporuje více než stovku jazyků včetně češtiny. K dispozici jsou konkrétně dvě verze překladače. První funguje v reálném čase, kdy telefon zaznamenává zvuk a sluchátka jej okamžitě překládají do vámi zvoleného jazyka. Druhá pak využívá režim face-to-face, kdy jedna osoba mluví do pouzdra, druhá do telefonu a komunikace se automaticky překládá oběma stranám. Pro někoho, kdo si v zahraničí úplně nevěří s cizími jazyky, je tohle podle mě jedna z nejzajímavějších funkcí celého produktu.
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Stejně zajímavá jsou chytrá upozornění. Pouzdro vás může informovat o různých událostech během dne, připomenout úkoly nebo zobrazit důležité informace bez nutnosti kontrolovat telefon. Opět jde o drobnost, ale přesně z těchto drobností vzniká pocit, že používáte něco jiného než běžná sluchátka.
Příjemným překvapením byla také kvalita telefonních hovorů. Anker se hodně chlubí schopností oddělovat hlas od okolního ruchu a musím uznat, že tentokrát nejde jen o marketing. Volal jsem z rušné ulice, nádraží i obchodního centra a druhá strana si opakovaně pochvalovala čistotu hlasu. Dokonce i při velmi tichém hovoru nebo téměř šeptání dokázala sluchátka přenášet hlas překvapivě dobře.
Co se týče ANC, upřímně bych neřekl, že jde o nejlepší potlačení hluku, jaké jsem kdy slyšel, ale rozhodně patří mezi absolutní špičku. V kanceláři dokáže prakticky odstranit monotónní hluk klimatizace, ve vlaku výrazně omezí hluk kolejí a při chůzi městem příjemně utlumí ruch okolí.
Samostatnou kapitolou je pak zvuk. Liberty 5 Pro Max nehrají efektně na první dobrou jako některá konkurenční sluchátka, která vás chtějí ohromit přehnanými basy. Jejich zvuk je mnohem vyváženější a klidnější než třeba právě u AirPods. Basů je dostatek, ale nepřebíjejí středy ani výšky. I tak mě ale poslech hudby bavil prakticky bez ohledu na žánr a to třeba i díky možnostem personalizace, díky nimž si lze výsledný charakter zvuku velmi dobře upravit podle vlastních preferencí. Pokud jste tedy hračičkové, myslím si, že si dokážete zvuk vyladit naprosto perfektně k obrazu svému.
Resumé
Soundcore Liberty 5 Pro Max nejsou jen další bezdrátová sluchátka, ale naopak jsou ukázkou toho, jak by mohla podobná elektronika vypadat za několik let.
Ne všechno je samozřejmě dokonalé. Displej v pouzdře považuji za fantastickou vychytávku, která výrazně rozšiřuje možnosti používání. Současně je ale potřeba počítat s tím, že právě kvůli němu se z pouzdra stává mnohem sofistikovanější zařízení než jen obyčejná nabíječka. Pouzdro zde už logicky neplní pouze roli ochrany a dobíjení sluchátek, ale funguje jako samostatný gadget rozšiřující funkce celého produktu. A s tím souvisí i větší citlivost na případné poškození. Člověk k němu zkrátka přistupuje trochu jinak než k běžnému plastovému pouzdru AirPods, které prostě hodíte do kapsy a nějakou tu vlásečnici na něm úplně neřešíte.
Pokud bych ale měl jednou větou shrnout svůj dojem z testování, nebál bych se říci, že se Ankeru podařilo ukázat, že bezdrátová sluchátka mohou být mnohem víc než jen zařízení pro poslech hudby. Zvuková stránka je přitom výborná, jenže AI funkce a celková práce s pouzdrem na sebe strhávají tolik pozornosti, že se o zvuku paradoxně přistihnete přemýšlet až jako o druhé nejzajímavější věci na celém produktu. A to nemyslím vůbec hanlivě. Naopak. Tyto funkce navíc jsou natolik zajímavé a dobře zpracované, že si zkrátka zaslouží být jedním z hlavních taháků celého produktu.
Možná nejvýmluvnější je fakt, že když jsem se po skončení testování vrátil zpět k AirPods Pro, měl jsem několik dní zvláštní pocit. Jako bych se vracel k něčemu až překvapivě obyčejnému. Ne snad horšímu, AirPods jsou stále skvělá sluchátka, ale jednoduše méně ambicióznímu. Liberty 5 Pro Max totiž nabízejí řadu funkcí, které si během používání rychle oblíbíte a po návratu ke klasickým sluchátkům vám začnou chybět. Ať už jde o překlad v reálném čase, AI poznámky ze schůzek nebo chytré ovládání přes displej pouzdra, právě podobné funkce mi po návratu k AirPods začaly překvapivě rychle chybět. A to je podle mě nejlepší důkaz toho, že Anker tentokrát přišel s něčím opravdu výjimečným.
Slevový kód
Pokud vás sluchátka zaujala, máme pro vás perfektní zprávu. Díky slevovému kódu ANKERLSA20 se totiž dostanete na suverénně nejlepší cenu na českém trhu. Slevový kód vám totiž zajistí slevu 20 %, díky čemuž se tak ze 6489 Kč dostanete jen na 5191 Kč. Háček je však v tom, že je sleva omezena jen pro 10 nejrychlejších. Sleva platí navíc pro obě barevné varianty, díky čemuž si tak budete moci vybrat model, který je vám nejbližší.