Alza začala prodávat robopsy!

Robotičtí psi už dávno nejsou jen záležitostí vědců z MIT nebo virálních videí z Boston Dynamics. Alza totiž do své nabídky nově zařadila čtyřnohé roboty značky Unitree – konkrétně modely z řady Go2 EDU Plus a výkonnější B2-W. A ačkoli to zní trochu jako z budoucnosti, tyto „robopsy“ si skutečně můžete pořídit už dnes.
Na první pohled připomínají něco mezi mechanickým psem a laboratorním experimentem. Ve skutečnosti ale jde o plnohodnotné výzkumné platformy, které kombinují mimořádnou mobilitu, špičkové senzory a otevřený software pro výuku, výzkum i vývoj umělé inteligence.
Unitree Go2 EDU Plus: robot s 4D zrakem
Základ nabídky tvoří lehký, asi patnáctikilový Unitree Go2 EDU Plus, který dokáže běžet rychlostí až 3,7 metru za sekundu a na jedno nabití vydrží čtyři hodiny. Díky nosnosti 8 kilogramů zvládne nést kamery, další senzory či výpočetní moduly – a to i při svižném pohybu.
Jeho největší zbraní je však vnímání prostoru. O to se stará integrovaný 4D LiDAR s pokrytím 360° horizontálně a 90° vertikálně, který umožňuje robotovi vnímat okolí prakticky bez slepých míst. Minimální detekční vzdálenost 5 centimetrů pak zaručuje, že si poradí i v těsných prostorech nebo při přesném najíždění ke stěnám.
Uvnitř se nachází výpočetní modul NVIDIA Jetson Orin NX, který zvládá v reálném čase náročné úlohy jako SLAM, detekci objektů nebo zpracování obrazu. Díky otevřenému SDK a podpoře ROS/ROS2 je možné robota přizpůsobit prakticky jakémukoli účelu – od univerzitního výzkumu až po experimentální projekty s umělou inteligencí.
Cena tohoto krasavce je 342 790 Kč.
Variace podle LiDARu: Mid-360 a XT16
Alza nabízí i další varianty robopsa Go2 EDU Plus, které se liší použitým LiDARem. Verze Mid-360 využívá senzor Livox s rozsahem 360° × 59°, zatímco model XT16 sází na profesionální Hesai XT16 s 16 kanály a rozsahem 360° × 30°. V obou případech jde o technologie, které poskytují mimořádně přesné 3D snímání okolí, což je klíčové pro mapování, plánování tras i bezpečnou navigaci v uzavřených prostorách.
Oba roboti mají shodné parametry – 15 kilogramů hmotnosti, 4hodinovou výdrž a 8kilogramovou nosnost. V praxi zvládnou chodit po schodech, překračovat prahy a vyrovnat se s povrchy se sklonem až 40°. Ovládat je lze mobilní aplikací, dálkovým ovladačem nebo z počítače, přičemž dosah činí zhruba 30 metrů.
Cena těchto robopsů je 430 490 Kč, respektive 474 290 Kč.
Unitree B2-W: těžkotonážní obr s koly
Druhou, výrazně robustnější novinkou je Unitree B2-W, který kombinuje nohy a kola. Výsledek? Robot, který zvládne svižný přesun po hladkém povrchu, ale jakmile se objeví překážky, přepne na chůzi. Tato kombinace dává B2-W obrovskou výhodu v terénu i efektivitě – dokáže se totiž pohybovat rychlostí až 15 km/h, unese přes 40 kilogramů nákladu a na jedno nabití urazí až 25 kilometrů.
K tomu přidejte krytí IP67, provozní teploty od −20 do 55 °C a výměnnou baterii, kterou lze vyměnit během pár minut, a máte robota, který obstojí i na stavbě nebo při inspekci energetických zařízení. Výpočetní platforma postavená na architektuře x86 (Intel Core) pak poskytuje dost výkonu pro vlastní algoritmy, SLAM, plánování tras i spolupráci více robotů zároveň.
Cena tohoto modelu je astronomických 2 055 990 Kč.
Od učeben po průmysl
Ať už jde o lehčí Go2 EDU Plus nebo těžkotonážní B2-W, oba roboti mají společný cíl – být otevřenou platformou pro výuku, testování a výzkum. Unitree u svých modelů sází na snadnou rozšiřitelnost, kompletní dokumentaci a přístupné SDK, takže vývojáři i univerzitní týmy mohou během pár hodin přidat nové senzory nebo upravit algoritmy podle potřeby.
Na českém trhu se tím Alza stává jedním z prvních velkých prodejců, který robotické psy nabízí oficiálně a s plnou podporou. A i když jejich cena rozhodně nebude lidová, je fascinující vidět, že technologie, které ještě nedávno působily jako science fiction, se teď dají objednat stejně snadno jako notebook nebo chytré hodinky. Jedno je jisté – robotičtí psi právě udělali další krok z laboratoří do reálného světa. A Alza je u toho.