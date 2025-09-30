Simpsonovi ve filmu 2 oficiálně oznámeni! Víme, kdy dorazí do kin

Milovníci žluté rodiny ze Springfieldu, jásejte! Disney totiž dnes v noci oficiálně potvrdilo, že The Simpsons Movie 2 nebo chcete-li Simpsonovi ve filmu 2 je v přípravě, a rovnou přidal i první plakát spolu s datem premiéry. Na velká plátna se Homer, Marge, Bart, Lisa a Maggie vrátí přesně 23. července 2027, tedy téměř na den dvacet let po premiéře původního snímku. O příběhu samotného pokračování zatím nepadlo ani slovo, jisté ale je, že plakát, který doprovází oznámení, nese kresbu ikonického růžového donutu přímo z pera Matta Groeninga. To naznačuje, že se tvůrci rozhodli hrát na notu nostalgie. A není divu, původní film z roku 2007 vydělal celosvětově přes 536 milionů dolarů.
Disney navíc tímto krokem vyplňuje i díru ve svém filmovém kalendáři. Původně vyhrazený slot pro nepojmenovaný marvelovský projekt se totiž vytratil, a tak budou diváci mezi dvěma Avengers trháky – Doomsday (prosinec 2026) a Secret Wars (prosinec 2027) – muset spoléhat právě na Simpsonovi. Proč se studio rozhodlo vrátit rodinu ze Springfieldu na plátna po dvaceti letech, zatím není jasné. Matt Groening už v roce 2019 naznačil, že pokračování jednou přijde, a nyní se jeho slib konečně naplnil. Jisté je ale jisté – čekání bude dlouhé, ale s blížící se 40. sérií seriálu v roce 2028 jde o ideální načasování.