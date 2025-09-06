Tašky z Google Store skrývají jedno příjemné překvapení, inspiruje se Apple?

Google dokázal i z takové blbosti jako je nákupní taška udělat drobnou ale o to zajímavější vychytávku. Když navštívíte Google Store a něco si koupíte, dostanete svůj produkt v papírové tašce. Ta je na první pohled zcela obyčejná, ovšem jakmile se podíváte na její dno, zjistíte, že tvrdé dno tvoří karton, ze kterého si můžete dle typu tašky něco vyrobit. Zatím, co v menší tašce jsem měl stojánek na telefon, v té větší jsem měl organizér a držák na kabely. Samozřejmě se jedná o věci, které vám vydrží pár dní, možná pár týdnů při dobrém zacházení, ale je to drobnost, jenž potěší, tašky navíc dostanete zdarma a případně můžete nechat poskládat stojánek nebo organizér na kabely své děti, které budou mít na pár minut co dělat.
Fotogalerie
Je to zajímavý nápad, kterým by se u svých papírových tašek mohl inspirovat i Apple, je to totiž minimalistické, ekologické a rozhodně zajímavé.