Užitečné tipy a triky pro Poznámky na iPhonu, které určitě oceníte

Uzamčení poznámek: zabezpečení na úrovni systému

Pokud si v Poznámkách uchováváte důvěrné informace, rozhodně využijte možnost jejich uzamčení pomocí Face ID nebo Touch ID. Přístup k těmto poznámkám tak budete mít výhradně vy, bez ohledu na to, kdo má přístup k vašemu zařízení. Uzamknutí aktivujete jednoduše: otevřete poznámku, klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu a zvolte možnost „Zamknout“. Tím ochráníte nejen nově vytvořené záznamy, ale můžete zabezpečit i ty stávající.

Dynamické složky: automatická organizace poznámek

Namísto ručního třídění poznámek do běžných složek můžete v aplikaci využít takzvané dynamické složky. Ty fungují na principu předem definovaných kritérií a poznámky do nich přiřazují automaticky. Vytvoření nové dynamické složky provedete v seznamu složek klepnutím na „+“ a následným výběrem možnosti „Převést na dynamickou složku“. Poté stačí nastavit filtr – například podle klíčových slov, příloh nebo tagů – a vše ostatní už aplikace zvládne sama. Díky této funkci můžete výrazně zefektivnit správu rozsáhlejších sbírek poznámek a vždy rychle najít to, co potřebujete.

Zvýraznění textu: přehlednost na první pohled
S příchodem iOS 18 přibyla možnost barevně zvýraznit text přímo v rámci poznámky. Tato novinka je nejen praktická, ale i velmi snadno použitelná. Stačí vybrat požadovanou část textu, klepnout na ikonu „Aa“ v panelu nad klávesnicí a zvolit požadovanou barvu zvýraznění. Díky tomu okamžitě odlišíte důležité pasáže od zbytku textu, ať už jde o úkoly, klíčová fakta nebo důležité termíny.

Spolupráce v reálném čase: jednoduché sdílení i s uživateli mimo ekosystém Apple
Poznámky od Applu podporují sdílení a spolupráci, což oceníte zejména při týmové práci nebo společném plánování. Uživatelé bez zařízení Apple mohou upravovat poznámky prostřednictvím webového prohlížeče, což zajišťuje maximální flexibilitu. Sdílení nastavíte pomocí ikony se šipkou v pravém horním rohu otevřené poznámky, kde můžete určit i úroveň oprávnění jednotlivých spolupracovníků.

