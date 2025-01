Chystaný iPad 11 možná nakonec nenabídne klíčovou novinku!

Analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg počátkem tohoto měsíce uvedl, že by chystaný iPad 11 měl mimo jiné nabídnout také podporu Apple Intelligence. Podle nejnovějších zpráv to ale vypadá, že to tak nakonec vůbec nemusí být.

Podle soukromého účtu na sociální síti X, jehož provozovatel má dobré zkušenosti se sdílením informací týkajících se operačního systému iOS, bude iPad 11 vybaven čipem, který má identifikátor T8120. Tento identifikátor odpovídá čipu A16 – ten ovšem nepodporuje sadu funkcí umělé inteligence Apple Intelligence. Mezi stávající zařízení s čipem A16 patří iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 a iPhone 15 Plus. Majitel zmíněného účtu si nicméně přeje zůstat v relativní anonymitě.

Gurman původně uvedl, že se můžeme těšit na iPad 11 s čipem A17 Pro a 8 GB RAM, což jsou v současné době minimální specifikace iPadu pro Apple Intelligence. Nejnovější iPad mini má rovněž čip A17 Pro a 8 GB RAM. Podle zmíněného účtu na X ale chystaný základní iPad bude ve skutečnosti používat čip A16, který má 6 GB RAM. To znamená, že buďto Apple Intelligence nakonec skutečně podporovat nebude, je ale také možné, že společnost Apple výrazně sníží své minimální systémové požadavky na tuto funkci.

Čistě teoreticky mohou mít pravdu také obě strany a Apple by nakonec mohl nabídnout více konfigurací a cen iPadů 11. Apple pravděpodobně představí iPad 11 do března nebo dubna a u zařízení se neočekávají žádné zásadní změny kromě vylepšených specifikací. Podle Gurmana plánuje Apple pro iPad 11 vydat také aktualizované příslušenství Magic Keyboard.