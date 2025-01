Recenze Harman Kardon Aura Studio 4: Skvělý reproduktor jak zvukem, tak designem

Na trhu naleznete velké množství všemožných reproduktorů. Převážná většina poptávky dnes směřuje do bezdrátové sféry na reproduktory se zabudovaným akumulátorem. Pokud ale na přenášení reproduktoru nelpíte a chcete si užít prémiový zvuk, měli byste zbystřit. Za zvážení stojí reproduktor Harman Kardon Aura Studio 4, jenž zaujme velmi originálním designem a skvělými basami. Pojďme se na něj podívat.

Obsah balení

Jelikož jde o poměrně mohutný reproduktor, i balení tomu odpovídá. V pěkné krabici dorazí skvěle a ohleduplně zabalený reproduktor, který je ve dvou fóliích. Nemusíte se tedy bát, že by se reproduktor během přepravy snad nějak poškodil. Vše je precizně zabalené tak, jak se u podobného produktu sluší a patří. V balení naleznete kromě reproduktoru a síťového kabelu též náhradní síťový kabel v bílém provedení.

Design

Velkou kapitolou samou o sobě je design. Jakmile Harman Kardon Aura Studio 4 spatříte poprvé, těžko budete tipovat, že se jedná o reproduktor, neboť na první pohled připomíná spíše difuzér či nějakou čističku vzduchu. Může za to především průhledná kupole vyhotovená z plastu. Při bližším pohledu ale na spodní straně oné kupole jakési výstupky, což vám bude evokovat, že se zřejmě o difuzér nejedná. Jde o zajímavý designový prvek, jenž je podsvícen a bude svítit do rytmu vámi přehrávané hudby. Skutečně se nejedná o nějaké prosté LEDky. Je jich přes 300 a onen diamantový tvar výstupů se stará o zajímavý lom světla, což působí velmi dobře. Posuďte sami v galerii. Uprostřed „interiéru“ se pak nachází subwoofer.

Za zmínku rovněž stojí spodní polovina zařízení. Kromě zlatého loga Harman Kardon zde narazíte rovněž na tlačítka, kterými budete reproduktor ovládat, zapínat, či měnit barvy podsvícení (celkem jich je 5 – Polar Green, Galaxy, Fireplace, Rainy Night, Cloud). Spodní část reproduktoru je obalena v látce, což je velmi nevšední a lze to jen přivítat. Reproduktor je v této části příjemný jak na pohled, tak na dotek. Navíc máte jistotu, že díky látce vám reproduktor při přenášení nevyklouzne z rukou. Látka je příjemně napnutá, ovšem při méně obezřetné aplikaci bych se časem bál poškození. Na spodku celého zařízení je pak 5,2“ subwoofer, který se poctivě stará o basy. Pustíte-li odpovídající hudbu, bude dunět celý pokoj. O zvuku ale až později.

Nebudeme si nic nalhávat. Design tohoto produktu je poměrně kontroverzní a mnozí z vás si nejspíš řeknou, že takto by design reproduktoru neměl vypadat. Po prvotním šoku jsem si ale na design zvykl. Je originální, nevšední, neokouká se a látka na spodní části je mi zkrátka více než sympatická. K designu je nutno dodat, že produkt obdržel Red Dot Award za vynikající design, který vychází z legendárního reproduktoru Harman Kardon Soundsticks. Porota tento kousek popsala jako „Synchronizaci světla a zvuku, která umožňuje posluchačům ponořit se do hudby všemi smysly.“ Harman Kardon si zkrátka a dobře na neotřelém designu zakládá a pravidelně za něj sbírá ceny. Pokud se vám tedy design líbit nebude, možná jen nemáte umělecké cítění.

Technické specifikace

Pojďme na technické specifikace. Jde o domácí audio, které budete muset zapojit do sítě, a k němuž se nejsnadněji připojíte za pomoci Bluetooth. Vzhledem ke skutečnosti, kolik reproduktor stojí, je velice podivná implementace Bluetooth 4.2. Tedy standardu starého 10 let. Když už na něčem šetřit, nechápu, proč zrovna na této specifikaci. Novější standardy nejen že mají stabilnější připojení, ale rovněž se můžete spolehnout na vyšší dosah. Odůvodnit to lze snad jen tím, že jelikož jde o síťový produkt, v bytě či domě na něj váš smartphone za pomoci Bluetooth vždy „dosáhne“. Čili si troufám říct, že při používání starší Bluetooth standard nezaznamenáte.

Ocenit lze ale velmi dobrý výkon o velikosti 130 W, frekvenční rozsah od 45 Hz do 20 kHz, přítomnost 3,5mm jacku, podporu A2DP 1.3, AVRCP 1.6 a hned šesti 40 mm reproduktorů. Ty jsou umístěny na spodní straně po obvodu celého zařízení. Užijete si tedy skvělý 360 stupňový zvuk. Toto řešení má také skvělou výhodu v tom, že můžete reproduktor postavit kamkoli do místnosti a zvuk bude vždy špičkový. Harman Kardon Aura Studio 4 si též rozumí s životním prostředím, neboť je vyroben ze 100 % recyklované tkaniny, 100 % recyklovaného hliníku a 85 % recyklovaného plastu. Hmotnost produktu je zhruba 3,6 kg. Je škoda, že reproduktor nemá žádnou aplikaci, která by umožňovala například ekvalizér.

Zvuk

Alfou a omegou každého reproduktoru je přirozeně zvukový projev. U Harman Kardon Aura Studio 4 bych zvuk popsal jedním slovem. Návykový. Zvuk je čistý, dynamický, procítěný, přesný. Šestice reproduktorů odvádí skutečně velmi dobrou práci a už při zhruba poloviční maximální hlasitosti riskujete, že rozčílíte sousedy. Lví podíl na zvukovém projevu má 5,2“ subwoofer. Aspoň tedy za situace, kdy mu dáte správnou muziku. Tento reproduktor byl zkrátka stvořen pro to, aby vám poskytl jedinečný basový zážitek. S odpovídající hudbou se vám bude místnost otřásat v základech, pokud reproduktor položíte třeba na podlahu.

Reproduktor ale umí být i jemný dokáže předvést výtečný hudební projev třeba u klasické hudby, při níž skvěle vyniká každý tón. Též předvede skvělý výkon u mluveného slova, takže není třeba se u podcastů bát nějakých přebasovaných složek. Reproduktory odvedou výkon na jedničku, ať už jste v místnosti kdekoli. Zvuk je zcela pohlcující. Též se hodí pro sledování filmů. Jelikož skvělé basy opravdu miluji, vyzkoušel jsem jej u Duny, která je po basové stránce značně výrazná. Samozřejmě, zážitku z kina se nevyrovná, ovšem ve svém domově budete mít díky reproduktoru naprosto nadstandardní promítání. Vše pak dokáže podtrhnout ono zmíněné dynamické „diamantové podsvícení“, které obzvláště za tmy dokáže působit tajemně a luxusně zároveň. Neumím to vysvětlit, ale design na mě postupem času začal působit velmi uklidňujícím dojmem. Kombinace světelné show a mírné muziky je ideální pro relaxaci a pokud se pro tento reproduktor rozhodnete, mohu jej jedině doporučit.

Resumé

Harman Kardon Aura Studio 4 je vážně po všech směrech velmi zdařilý produkt. Pokud stojíte o to mít v interiéru skvělý a dynamický poslech čehokoli, jste na správné adrese. Plusem také je zcela originální design a pečlivé zpracování. Mírnou vadou na kráse je absence aplikace a přítomnost již velmi zastaralého standardu Bluetooth 4.2. Na druhou stranu, jak již padlo, se jedná o reproduktor do interiéru, takže to ničemu velice nevadí. Cena reproduktoru je 8290 korun.

Slevový kód

Pro naše čtenáře je zde exkluzivní sleva. Prvních 5 objednávek obdrží po zadání kódu „HKAURAS4LSA15“ slevu 15 %.

CZ: Reproduktor můžete zakoupit zde

SK Reproduktor můžete zakoupit zde