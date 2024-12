TikTokem koluje nejstupidnější Apple video roku! Nevěřte mu, ať nejste za hlupáky

Stupidních videí je na internetu celá řada. Některá jsou však přeci jen stupidnější než jiná, byť i přes své naprosto nesmyslné sdělení sklízejí na sociálních sítích spousty lajků, sdílení i komentářů. Krásným příkladem může být jeden z nynějších TikTokových trendů, nad kterým zůstává nejen nám coby technologickým fanouškům rozum stát. Relativně velké množství uživatelů iPhonů totiž v těchto trendy videích tvrdí, že vás iPhone neustále špehuje, přičemž jako důkaz označují widget Fotky.

Ano, čtete správně – podle některých TikTokerů iPhony neustále špehují okolí s tím, že důkazem má být widget Fotek, konkrétně pak to, co daný widget zrovna zobrazuje. Když totiž zobrazí například vaší přítelkyni či manželku, znamená to podle TikTokerů, že se před chvílí daná osoba „hrabala“ ve vašem telefonu, přičemž pokud to dělala za vašimi zády, rozhodně se nejedná o nic pozitivního. Právě widget jí pak má jednoduše prozradit a vám tak pomůže udržet pořádek nad tím, kdo váš telefon používá. Jedná se ale samozřejmě o naprostý nesmysl. Widget fotek totiž zobrazuje doporučené fotky v náhodném pořadí, takže vám nemá problém ukázat třeba i člověka, kterého jste viděli před rokem. Nicméně i přesto alespoň podle komentářů pod podobnými videi mnozí lidé podobným stupiditám věří. Vy se proto mezi ně neřaďte.