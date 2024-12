Fico, Pastrňák a stoletá voda. Co Češi v roce 2024 nejvíce googlili?

Mistrovství světa v hokeji, triumf Davida Pastrňáka, Robert Fico nebo loučení s herečkou Simonou Postlerovou. To jsou některá z témat, která letos nejvíce rezonovala ve vyhledávání na Googlu. Češi s velkým zájmem zjišťovali, proč je přestupný rok, a s podobnou intenzitou hledali důvod absence Zdeňka Chlopčíka ve StarDance. Google opět přichází s výročním žebříčkem událostí a fenoménů ve vyhledávání, které odrážejí náladu a zájmy veřejnosti.

Rok 2024 byl ve vyhledávání na Googlu ve znamení sportu a emocí. Češi tento rok s napětím sledovali hlavní sportovní události roku, o čemž svědčí enormní zájem o mistrovství světa v hokeji, Euro a olympiádu. Hvězdou internetu se stal David Pastrňák, jehož výkony uchvátily fanoušky napříč republikou. Robert Fico se stal jednou z nejvyhledávanějších zahraničních osobností v souvislosti s obavami o jeho zdraví po atentátu. Mezi seriály si pak největší pozornost získal Smysl pro tumor. Zájem se soustředil také na praktické záležitosti – systém DiPSy však v roce 2024 přitáhl pozornost zejména kvůli problémům, které provázely jeho zavádění, což otevřelo širší debatu o modernizaci českého školství.



Trendy roku 2024

MS v hokeji Euro Robert Fico Olympiáda David Pastrňák Clash of the Stars Iveta Bartošová Filip Turek Smysl pro tumor DiPSy

Sportovní hvězdy roku 2024

David Pastrňák Radko Gudas Lukáš Dostál Kevin Fiala Pavel Francouz Adam Ondra Imane Khelif Martin Nečas Jakub Voráček Barbora Krejčíková



Letošnímu žebříčku sportovních osobností nepřekvapivě dominovali hokejisté. Nejvyhledávanější sportovní hvězdou roku 2024 se stal David Pastrňák, jehož klíčová role v historickém vítězství české hokejové reprezentace na mistrovství světa přitáhla pozornost nejen fanoušků, ale i širší veřejnosti. Na druhém místě se ocitl jeho spoluhráč

Radko Gudas, který se proslavil nejen svými tvrdými zákroky na ledě. Tenistka Barbora Krejčíková zaujala českou veřejnost svým historickým triumfem ve Wimbledonu, kde se stala teprve čtvrtou českou vítězkou ženské dvouhry.

Češi se zajímali i o zahraniční osobnosti. Nejčastěji vyhledávaným jménem byl Robert Fico, který byl v roce 2024 terčem atentátu. Na druhém místě se umístil Donald Trump, který také čelil atentátu a zároveň se zúčastnil prezidentských voleb v USA, v nichž nakonec zvítězil. Dále se Češi zajímali o Céline Dion. Ta se po dlouhé nemoci vrátila na veřejnost a zazářila na zahájení olympijských her v Paříži, kde zpívala emocionální píseň Hymne à l’amour.

Loučení s herci Simonou Postlerovou, Karlem Heřmánkem a Alainem Delonem

Rok 2024 se bohužel nesl i ve znamení smutných loučení. Česká kulturní scéna se musela vyrovnat s odchodem herecké legendy Karla Heřmánka. Diváci si ho budou navždy pamatovat díky nezapomenutelným rolím, ať už v divadle, nebo ve filmu, kde ztvárnil například žižkovského frajera Huberta Hraběte zvaného Fešák či Lucifera v pohádce S čerty nejsou žerty. Hudební svět zasáhla ztráta zpěváka Josefa Laufera, autora nesmrtelných hitů jako Sbohem, lásko, já jedu dál nebo Mít tě rád. Seriáloví fanoušci také truchlili nad úmrtím herečky Simony Postlerové, známé zejména ze seriálů Četnické humoresky a Ordinace v růžové zahradě.

Smutná loučení

Simona Postlerová Karel Heřmánek Liam Payne Radek Ptáček Alain Delon Norbert Lichý Jana Hlaváčová Pavel Protiva Christian Oliver Josef Laufer

Zahraniční osobnosti

Robert Fico Donald Trump Céline Dion Kevin Fiala P Diddy Kate Middleton Ed Sheeran Kamala Harris Imane Khelif Travis Scott



Na co jsme se v roce 2024 nejčastěji ptali?

Google i letos pomáhal Čechům nacházet odpovědi na jejich otázky „proč“. Masivní výpadek Facebooku a Instagramu vyvolal vlnu otázek typu „proč nejde Facebook?“. Zároveň se mnozí zajímali o to, proč je vlastně rok 2024 přestupný a jak to, že máme únor o den delší. Zvídavost Čechů se obracela i k historii, když se snažili zjistit, proč má Plzeň ve znaku velblouda. Společenské dění rezonovalo v otázkách, proč zemědělci protestují proti nadměrné byrokracii a klimatickým pravidlům EU. Zájem vzbudila i absence oblíbeného porotce Zdeňka Chlopčíka ve StarDance.

Proč

Proč nejde Facebook Proč nejde Instagram Proč je přestupný rok Proč není Chlopčík ve Stardance Proč má Plzeň ve znaku velblouda Proč zemědělci protestují Proč má Petr dva svátky Proč žloutnou listy okurek Proč nejde vytvořit apple id Proč nebrat kreatin

“Definice” roku 2024

Stoletá voda Xenofobie Sonet Sociopat Populismus Narcista Bossing Feminismus Submisivní Entropie



Letošní žebříček nejvyhledávanějších definic na Googlu odhalil, že se Češi zajímali o význam slov jako „stoletá voda“, „xenofobie“ nebo „sonet“. Není překvapením, že termín „stoletá voda“ rezonoval v souvislosti s ničivými záplavami, které letos postihly Česko.

Největší filmové a televizní hity

Fenoménem roku se stal pořad Clash of the Stars, kde se známé osobnosti utkávají v bojových sportech. Sledovanost drsných zápasů a kontroverzních výroků účastníků se promítla i do obrovského zájmu o tento pořad. Velký úspěch zaznamenal i seriál z české produkce Smysl pro tumor o mladém medikovi a sportovci, který svádí boj s rakovinou. Dále mezi nejvyhledávanější snímky patřilo dlouho očekávané pokračování animovaného hitu V hlavě 2. Diváci se nechali vtáhnout i do druhé části epické sci-fi ságy Duna, která je zavedla zpět na pouštní planetu Arrakis plnou tajemství.

Top filmy a pořady