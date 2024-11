Jak se vyhnout blikání světel při natáčení na smartphone

Pokud se pomalu ale jistě chystáte na vánoční trhy, pak si z nich možná budete chtít pořídit také nějaké ty záběry a to může být problém. Pokud totiž máte standardní nastavení kamery ve vašem iPhone, s největší pravděpodobností budou vaše záběry blikat. Respektive na nich budou blikat nejrůznější výzdoby, žárovičky a podobné věci, kterými jsou trhy obklopeny. Abyste tomu předešli, stačí jít do nastavení svého iPhone, zde jít do nastavení Fotoparátu a tam pak do Záznam videa. V něm následně zvolte možnost Zobrazit formáty PAL a v nich vyberte jinou snímkovací frekvenci, tedy například 25 fps nebo 100 fps. Frekvence tka bude jiná, než je frekvence blikání světla a vy již nebudete na záběrech natočených pomocí vašeho iPhone vidět blikání světýlek.