Takto Apple oznámil novou možnost sdílet polohu (nejen) AirTagů se třetími stranami

Nová beta verze systému iOS 18.2 přináší uživatelům možnost bezpečně sdílet odkaz s polohou AirTagu nebo zařízení sítě Najít s ostatními uživateli a brzy také s aerolinkami

Apple představil Sdílení polohy předmětu, novou funkci v systému iOS, která pomáhá uživatelům lokalizovat a najít ztracené předměty pomocí jednoduchého a bezpečného sdílení polohy AirTagu nebo zařízení sítě Najít se třetími stranami, jako jsou aerolinky. Sdílení polohy předmětu je ode dneška k dispozici ve většině oblastí po celém světě, a to jako součást beta verze systému iOS 18.2 ve formě bezplatné aktualizace softwaru pro všechny uživatele s iPhonem Xs a novějším. Funkce najít klade důraz na soukromí a zabezpečení. Sdílená poloha bude k dispozici jen do té doby, než uživatel svůj ztracený předmět najde. Kromě toho může majitel ztraceného předmětu sdílení polohy kdykoli zastavit. To navíc po sedmi dnech skončí automaticky.

„Funkce Najít představuje pro uživatele po celém světě nepostradatelný nástroj, který jim pomáhá mít přehled o jejich osobních věcech,“ vysvětluje Eddy Cue, senior viceprezident Applu pro služby. „Síť Najít a AirTag se osvědčily jako skvělá kombinace především na cestách, protože uživatelům poskytují užitečné informace o poloze v případě ztráty zavazadla. Díky Sdílení polohy předmětu můžeme uživatelům poskytnout nový způsob, jak snadno sdílet informace přímo se třetími stranami, jako třeba aerolinky, a zároveň chránit jejich soukromí.“

Uživatelé si mohou vygenerovat odkaz Sdílení polohy předmětu v aplikací Najít na iPhonu, iPadu nebo Macu. Po jeho rozkliknutí se příjemce ocitne na webové stránce s polohou ztraceného předmětu, která se bude zobrazovat na interaktivní mapě. Webová stránka se bude automaticky aktualizovat, jakmile ztracený předmět změní polohu, a bude zobrazovat také čas poslední aktualizace.

V nadcházejících měsících začne sdílení polohy ztracených předmětů pomocí aplikace Najít podporovat přes 15 aerolinek obsluhujících miliony zákazníků po celém světě – včetně Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, United, Virgin Atlantic a Vueling. Sdílení polohy ztracených předmětů pomocí funkce Najít se tak stane součástí zákaznického servisu těchto aerolinek pro vyhledávání ztracených nebo zpožděných zavazadel. Další aerolinky budou přibývat postupně.

Apple spolupracoval přímo s partnerskými aerolinkami, u kterých zavedl systémy pro soukromé a bezpečné Sdílení polohy předmětu, k čemuž využil stovky tisíc zařízení Apple, která již aerolinky používají. Přístup k jednotlivým odkazům bude omezen jen na malý počet osob a příjemce odkazu se bude muset pro zobrazení odkazu identifikovat prostřednictvím svého účtu Apple nebo partnerské e-mailové adresy.

„Navázali jsme úzkou spolupráci s Applem a společně jsme implementovali Sdílení polohy předmětu do našich procesů pro navracení ztracených zavazadel. Nesmírně se těšíme, až tuto funkci brzy zpřístupníme našim zákazníkům“, pochvaluje si David Kinzelman, generální ředitel pro vztahy se zákazníky aerolinky United. „Uvědomujeme si, že spousta našich zákazníků používá ve svých odbavených zavazadlech AirTag. S příchodem této nové funkce věříme, že jim brzy ještě více usnadníme bezpečné sdílení informací o poloze, což pomůže našemu zákaznickému servisu fungovat mnohem efektivněji a zákazníkům dodá potřebný klid. Sdílení polohy předmětu prostřednictvím aplikace Najít budeme nejprve podporovat jen na vybraných letištích. Naším cílem je však tento systém zavést do první poloviny roku 2025 všude.“

„Ačkoli více než 99 % odbavených zavazadel dorazí na místo určení podle plánu, víme, jak stresující může být, když se tak nestane. Proto jsme rádi, že od konce letošního roku začneme podporovat Sdílení polohy předmětu,“ nechal se slyšet Erik Snell, senior viceprezident aerolinky Delta Air Lines pro letištní zákaznický servis, nákladní dopravu, pozemní podpůrná zařízení a ochranu životního prostředí. „Naše týmy budou moct díky této funkci mnohem lépe identifikovat a vracet ztracené předměty jejich majitelům. Jedná se o špičkové řešení, které Apple vyvíjel ve spolupráci s Delta Air Lines a které nám umožní lokalizovat ztracené předměty výrazně efektivněji.“

„Díky podpoře Sdílení polohy předmětů pomocí aplikace Najít budeme schopni dopřát zákazníkům využívajícím AirTagy potřebný klid,“ vysvětluje Annalisa Gigante, vedoucí inovací v IAG, mateřské společnosti aerolinek British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus a LEVEL. „Neustále testujeme inovativní řešení a vylepšujeme naše systémy, abychom zajistili, že odbavená zavazadla dorazí na místo určení co nejdříve. Už se nemůžeme dočkat, až koncem letošního roku implementujeme toto řešení do našich procesů pro navracení ztracených zavazadel.“

A to není vše! Společnost SITA, lídr v oblasti technologií pro leteckou dopravu, totiž pracuje na přidání podpory pro Sdílení polohy předmětu také do systému WorldTracer, který ke sledování zavazadel používá více než 500 aerolinek a handlingových firem na více než 2 800 letištích po celém světě.

„Jakožto přední poskytovatelé komplexních řešení pro manipulaci se zavazadly budou letiště a letecké společnosti v důsledku celosvětového zdvojnásobení počtu cestujících do roku 2040 čelit zásadním výzvám. Tato spolupráce se společností Apple usnadní aerolinkám, které používají naše špičkové řešení WorldTracer, implementaci Sdílení polohy předmětu pro ještě efektivnější manipulaci se zavazadly, což bude velký přínos především pro cestující,“ vysvětluje Nicole Hogg, vedoucí oddělení zavazadel ve společnosti SITA. „Nemůžeme se dočkat, až se tato funkce implementuje napříč celým naším odvětvím a doplní tak stávající nástroje pro sledování zavazadel.“

Sdílení polohy předmětu se zakládá na síti Najít, což je crowdsourcovaná síť více než miliardy zařízení Apple, která pomocí bezdrátové technologie Bluetooth detekuje ztracená zařízení nebo předměty v okolí a zobrazuje majiteli jejich přibližnou polohu. Celý proces je koncově šifrovaný a anonymní, takže k informacím o poloze zařízení nemá přístup nikdo nepovolaný, dokonce ani Apple nebo výrobci příslušenství sítě Najít.