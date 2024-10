Kutil předělává stříbrný Mac Studio na nevydanou Space Black variantu. Výsledek je zatím fantastický

Štve vás, že desktopové stanice Mac Studio či Mac Pro vyrábí Apple jen ve stříbrné barevné variantě? Nejste sami. Tmavá verze Macu Studio by se totiž líbila i leakerovi L0vetodream, jehož předpovědi jsme vám na našem magazínu v minulosti přinesli již mnohokrát. A jelikož není L0vetodream jen leaker, ale taktéž šikovný kutil, rozhodl se předělat svůj stříbrný Mac Studio na Space Black variantu – tedy barvu, kterou v současnosti disponují jen vyšší verze MacBooků Pro. Konkrétně si nechal vyrobit v tomto odstínu přesnou kopii šasi Macu Studio, do kterého nyní předělává jeho komponenty tak, aby mohl následně stroj opět naplno využívat. Na to, jak mu celý proces zatím jde, se můžete mrknout ve fotogalerii níže. Do komentářů nám pak můžete napsat, co byste na podobnou barevnou variantu tohoto stroje řekli. Za nás by portfoliu Applu rozhodně slušela a je docela škoda, že k dispozici není.