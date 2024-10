K iPhonu lze nově připojit Xbox ovladač i přes kabel

Věříme v bezdrátovou budoucnost. Tak přesně touto větou zahájil tehdejší šéfdesigner Applu Jony Ive video představující první generaci AirPods v roce 2016. Asi ani ho by tehdy absolutně nenapadlo, že o dobrých osm let později přidá Apple u iPhonů, iPadů a Maců podporu herních ovladačů od Xboxu připojených přes kabel. Ano, čtete dobře. V roce 2024 si bude možné k iPhonu, iPadu a Macu připojit kabelový herní ovladač.

Podporu bezdrátových ovladačů Xbox Wireless Controller, PlayStation DualSense či DualShock, potažmo řady dalších ovladačů zavedl Apple do svých operačních systémů již před několika lety ve snaze zlepšit na nich herní zážitek. V iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia pak zašel ještě dál a zavedl zde i podporu kabelového připojení ovladače k Xboxu, čímž tak doplnil možnost stejného připojení ovladače od PlayStationu, které je však v systému již řadu let, až se na něj prakticky zapomnělo. Je nicméně třeba pamatovat na to, že máte-li starší iPhone, bude třeba kvůli kabelu sehnat redukci, která vám umožní kabel do zdířky zapojit. V případě iPhonů s USB-C bude samozřejmě konektivita podstatně jednodušší. Pokud jste tedy fanoušky hraní a z nějakého důvodu vám bezdrátové připojení Xbox ovladače nedává smysl, nyní máte konečně možnost to změnit.