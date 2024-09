5 parádních iOS aplikací pro sledování hudebních videí

S aplikací MyTube si vytvoříte vaši vlastní hudební knihovnu, přesně podle vašich představ. Importujte vaše oblíbené skladby z cloudu nebo počítače a organizujte je do playlistů. Díky tomu budete mít vždy po ruce vaši oblíbenou hudbu, ať už jste kdekoli. MyTube vám dává plnou kontrolu nad tím, co posloucháte. Nemusíte být závislí na konkrétních hudebních službách. Stačí, když máte své skladby uložené lokálně nebo v cloudu, a můžete si je přehrávat kdykoliv chcete.

MYT Music Streaming and Videos

S aplikací MYT Music Streaming and Videos se můžete ponořit do světa hudby a objevovat nové oblíbené interprety a skladby. Díky pokročilému vyhledávání snadno najdete to, co hledáte, a díky personalizovaným doporučením objevíte i hudbu, o které jste ani nevěděli, že existuje. MYT Music vám nabízí neomezený přístup k milionům skladeb. Poslouchejte své oblíbené playlisty, vytvářejte si vlastní nebo prozkoumávejte žebříčky. Ať už preferujete klasiku, pop, rock nebo elektronickou hudbu, v MYT si každý najde to své.

Aplikaci MYT Music Streaming and Videos stáhnete zde.