Recenze Govee RGBIC Curtain Light 520 LED, 1.5 × 2 m chytrý světelný závěs do interiéru i exteriéru

LED světla mohou mít díky svým vlastnostem a lidské vynalézavosti mnoho podob. Od žárovek, přes lampičky a panely až po nejrůznější druhy pásků s odlišným typem využití. Do poslední ze jmenovaných kategorií bychom mohli zahrnout také nápadité řešení světelného závěsu Govee RGBIC Curtain Light 520 LED, 1.5 × 2 m. Ten v kombinaci s aplikací Govee Home vybavenou širokou škálou funkcí, jež poskytují vedle množství presetů dostatek prostředků pro osobní tvořivost, nabízí originální způsob, jak atraktivně vyšperkovat nejen vnitřní, ale díky voděodolnosti také venkovní prostory. Nechybí zde podpora hlasového ovládání skrze Google Home a Alexu od Amazonu nebo přizpůsobitelné reakce na hudbu. Závěs tak lze kromě zobrazování vybraných vzorů a tvarů kdykoli proměnit ve světelnou show, která dodá tu správnou atmosféru pořádanému večírku. Zní to zajímavě? Pojďme nahlédnout do balení a blíže prozkoumat schopnosti tohoto osvětlení.

Co se nachází v balení

Již potisk prozrazuje, jak efektně může produkt působit. Po odklopení víka majitele nejprve uvítá zpráva sdělující, aby se připravil na rozbalení a světelná kouzla, která si dokáže vytvořit. Menší kartička pak zmiňuje přednosti technologie DreamView. Ta seskupí podporovaná zařízení, tak aby byla jejich odezva synchronní, přičemž pro zajištění stability jednotlivé součásti chytré domácnosti Govee vzájemně komunikují a mohou se podřídit vybraným podmínkám třeba na základě detekce pohybu a podobně.

Fotogalerie Govee Curtain Lights H70B1 - box side angle 2 Govee Curtain Lights H70B1 - box side angle 1 Govee Curtain Lights H70B1 - box open 1 Govee Curtain Lights H70B1 - box open 2 Govee Curtain Lights H70B1 - box open 3 Govee Curtain Lights H70B1 - prospectuses Vstoupit do galerie

Pod těmito prospekty je prostor rozdělen na dvě části. Najdete zde 3 krabičky. Dvě menší vpravo v sobě ukrývají všechny montážní doplňky a napájecí adaptér. Ve třetí, o něco větší, rozdělené do dvou vrstev se ve vyšší z nich nalézá samotný závěs svinutý okolo plastového středu s logem výrobce a zajištěný vazači na suchý zip, zatímco níže je uložen ovládací box, dokumentace a část kabelu, ke které se později připevňují přiložené úchytky. Těch je mezi příslušenstvím k dispozici 12, dále stejný počet háčků i oboustranně lepících padů, 30 šroubků a čtveřice natloukacích skob. Pro usnadnění výrobce přidal i odpovídající malý šroubovák.

Fotogalerie #2 Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes 3 Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes curtian Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes curtain 2 Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes curtain 4 Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes curtain 5 Govee Curtain Lights H70B1 - small boxes control hand Govee Curtain Lights H70B1 - manual Govee Curtain Lights H70B1 - power adaptor box hand Govee Curtain Lights H70B1 - DC adaptor box Govee Curtain Lights H70B1 - DC adaptor hand Govee Curtain Lights H70B1 - accessories box open 1 Govee Curtain Lights H70B1 - accessories box open 2 Govee Curtain Lights H70B1 - white segmet hand detail Govee Curtain Lights H70B1 - white hooks hand Govee Curtain Lights H70B1 - accessories pads Govee Curtain Lights H70B1 - accessories screws Govee Curtain Lights H70B1 - accessories hook nails Govee Curtain Lights H70B1 - screwdriver Govee Curtain Lights H70B1 - ALL WEB Vstoupit do galerie

Postup zprovoznění a instalace

Uvedení do provozu není nic složitého. Po rozepnutí stahovacích pásků stačí najít dostatek prostoru pro práci a kupříkladu na stole rozložit veškerý obsah. Pak je třeba rozhodnout o umístění. Podle toho se mírně liší postup instalace. V zásadě se nabízí 3 varianty. Zavěšení ke konstrukci, kdy k tomu využijete háčky, přilepení na čistý a rovný povrch za pomoci samolepících padů nebo zavěšení mezi dodávané skoby, eventuálně jejich kombinace.

Ve všech případech probíhá upevnění po rozvinutí na horní straně závěsu, respektive na kabelu vedoucím ke zdroji napájení. Jeho volnou část tedy jednoduše vložíte do té poloviny úchytky, vybavené čtyřmi vystupujícími dutými válečky a malou drážkou, kam zapadne háček. Poté přijde na řadu druhá část se dvěma trny a dvojící otvorů. Zatlačením tak, aby jste kopírovali tvar, dojde ke spojení, které se ještě fixuje šroubky. Dále buď můžete přistoupit k nalepení, nebo kteroukoli z jmenovaných metod Govee RGBIC Curtain Light 520 LED zavěsit. Jedním z posledních kroků je propojení s napájecím adaptérem, našroubování krytky a jste připraveni k párování s aplikací Govee Home. Až si budete jisti výsledkem, je také ovládací box opatřen samolepící ploškou, díky čemuž jej lze umístit do dobře přístupné úrovně.

Fotogalerie #3 Govee Curtain Lights H70B1 - cable white sefment detail Govee Curtain Lights H70B1 - white segments strap removing Govee Curtain Lights H70B1 - power plug 2 Govee Curtain Lights H70B1 - white segment setup 2 Govee Curtain Lights H70B1 - white segment setup 3 Govee Curtain Lights H70B1 - white segment setup 4 Govee Curtain Lights H70B1 - white segment setup 5 Govee Curtain Lights H70B1 - white segment setup 6 Govee Curtain Lights H70B1 - white segmant setup complete Govee Curtain Lights H70B1 - white segmant setup complete 2 Govee Curtain Lights H70B1 - DC connector - cable Govee Curtain Lights H70B1 - power plug 1 Govee Curtain Lights H70B1 - power plug 3 Govee Curtain Lights H70B1 - control box tape back Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Govee RGBIC Curtain Light 520 LED, 1.5 × 2 m kombinuje bílé a transparentní prvky, pročež dobře splyne s okolním prostředím. Od okraje až k poslednímu svítícímu článku je dlouhý 1,5 m, pro usnadnění přístupu k napájení však kabel pokračuje v délce 3 m k ovládacímu boxu, jež k tomu přidá necelých 10 cm, přičemž další metr pak zbývá ke konektoru adaptéru rovněž v bílé barvě. Směrem dolů je třeba závěsu rezervovat prostor 2 m. K zemi vede 20 poměrně tenkých pásků s 26 světelnými korálky tvarem připomínajících slzu. Hmotnost (bez adaptéru) činí jen 0,68 kg, s čímž si rovněž do tohoto údaje nepočítané příslušenství hravě poradí.

Fotogalerie #4 Govee Curtain Lights H70B1 - cable end Govee Curtain Lights H70B1 - white segment Govee Curtain Lights H70B1 - curtain strip hand detail Govee Curtain Lights H70B1 - strip end Govee Curtain Lights H70B1 - curtian strip detail Govee Curtain Lights H70B1 - All - Home app iPhone SE Govee Curtain Lights H70B1 - Gaming_WEB Vstoupit do galerie

Ovládání a aplikace Govee Home

Základním ovládacím prvkem je bílý box s jediným tlačítkem. To při stisknutí slouží jako vypínač a podržením závěs resetuje do továrního nastavení pro případ jakýchkoli potíží. Z toho vyplývá, že k efektivní kontrole a maximálnímu využití všech funkcí je určen jiný nástroj. A tím je jmenovaná aplikace Govee Home, kterou zdarma stáhnete do svého telefonu či tabletu v App Store nebo na Google Play.

Jakmile tak učiníte skrze patřičnou ikonu, dojde k prohledání dostupných zařízení, případně můžete pro ruční přidání využít symbol + v pravém horním rohu. Po nalezení stačí klepnout na H70B1_7DC9 a dále se řídit instrukcemi na displeji. V rámci nich budete dotázáni na pozici napájení, tedy zda se nachází vpravo nebo vlevo, a požádáni o zadání přístupových údajů k Wi-Fi síti. Poté proběhne kontrola dostupnosti nejnovějšího firmwaru. Upgrade, do jehož dokončení je třeba vydržet a nezamykat obrazovku, trvá ani ne minutu.

Fotogalerie #5 Govee Curtain Lights H70B1 - Govee Home app 1 Govee Home app Curtain screen 1 Govee Home app Curtain screen 2 Govee Home app Curtain screen 3 Govee Home app Curtain screen 4 Govee Home app Curtain screen 5 Govee Curtain Lights H70B1 - Govee Home app 2 upgrade Govee Home app Curtain screen 7 Govee Home app Curtain screen 8 Govee Home app Curtain screen 10 Govee Home app Curtain screen 11 Govee Home app Curtain screen 12 Vstoupit do galerie

Následně už se před vámi objeví přehledně uspořádané rozhraní s časovačem, posuvníkem jasu, přístupem ke knihovně scén, nastavení barev nebo řízení hudbou. Jednotlivé korálky v sekci Finger Sketch snadno rozsvítíte dle svých představ či rozpoložení, přičemž vám pak budou po ruce v oddílu DIY společně se sdílenými výtvory jiných uživatelů. Výběrem More můžete vstoupit do galerie objektů nebo si v Effect Lab pohrát s množstvím předpřipravených barev uspořádaných do kategorií od základních odstínů přes ty vycházející ze spektra, na které lze narazit v přírodě, až třeba k těm odrážejícím konkrétní emoce.

Fotogalerie #6 Govee Home app Curtain screen 14 Govee Home app Curtain screen 13 Govee Curtain Lights H70B1 - Govee Home app colors iPhone SE Govee Home app Curtain screen 15 Govee Home app Curtain screen 16 Govee Home app Curtain screen 17 Govee Home app Curtain screen 18 Govee Home app Curtain screen 19 Govee Home app Curtain screen 20 Govee Home app Curtain screen 21 Govee Home app Curtain screen 25 Govee Home app Curtain screen 26 Govee Home app Curtain screen 27 Govee Home app Curtain screen 22 Govee Home app Curtain screen 23 Govee Home app Curtain screen 28 Govee Home app Curtain screen 29 Govee Home app Curtain screen 30 Govee Home app Curtain screen 31 Govee Home app Curtain screen 32 Govee Home app Curtain screen 33 Govee Home app Curtain screen 34 Govee Home app Curtain screen 35 Govee Home app Curtain screen 36 Vstoupit do galerie

Základní technické údaje

Osvětlení Govee RGBIC Curtain Light 520 LED, 1.5 × 2 m disponuje, jak napovídá název, 520 led světelnými body při napájení 5V/5000mA zdrojem s příkonem 25 W. Bezdrátová komunikace probíhá přes Bluetooth a 2,4GHz pásmo Wi-Fi. Technologie RGBIC poskytuje širokou paletu barev, zatímco bezpečný provoz vně domova zajišťuje u závěsu i ovladače stupeň krytí IP65 a v případě adaptéru IP44, přičemž je zařízení schopno pracovat v teplotách od mínus 10°C do plus 45°C.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Govee RGBIC Curtain Light 520 LED, 1.5 × 2 m je rozhodně nápadité řešení pro zpestření domova. Dokáže působit velmi decentně i na sebe výrazně upozornit. Nabízí se tak celá řada využití od dokreslení příjemně stráveného večera ve společnosti blízkých přes umocnění nálady na večírku skrze dynamické efekty až po scénář, kdy závěs poslouží jako venkovní dekorace, která se jediným klepnutím v aplikaci může proměnit kupříkladu podle aktuálního svátku a podobně.

Při vybalování jsem se trochu obával situace, kterou mnozí z nás možná zažívají s příchodem vánočních svátků, tedy že se jednotlivé pruhy v průběhu montáže vzájemně propletou a já je budu muset složitě rozmotávat, k tomu ale nedošlo. Více než dva týdny s tímto osvětlením mne jednoduše bavily, zejména při poslechu hudby a práci s aplikací, která zde vysloveně motivuje k tomu, aby si s parametry člověk pohrál.

Zkusil jsem tak ve dvou místnostech domu třeba preset Fire skvěle navozující dojem ohně nebo ten s označením Space, s nímž si člověk připadá trochu jako při průzkumu vesmíru. Až bude mít někdo v rodině narozeniny, můžete během chvilky pomocí funkce Finger Sketch k této příležitosti rozsvítit číslo odpovídající jeho věku nebo nakreslit jakýkoli symbol a nechat jej blikat či pohybovat se v libovolném směru.

Fotogalerie #7 Govee Curtain Lights - on wall Fire NEW Govee Curtain Lights - on wall Fire iPhone SE high Govee Curtain Lights - on wall space 2 Govee Curtain Lights - on wall space iPhone SE Govee Curtain Lights - on wall number 1 Govee Curtain Lights - on wall number 1 iPhone SE Vstoupit do galerie

Kromě nejrůznějších obrazců typu Golden Gate Bridge, Eiffelovy věže nebo londýnského Big Benu je k dispozici množství animací pro přehlednost rozdělených do kategorií. Mezi mé nejoblíbenější se zařadila prostá padající kapka vody (Water Drop), která se po „dopadu“ efektně rozstříkne.

Velmi dobře ale vypadají také přelévající se barevné přechody, jako například Crossing, jež vyplní celou místnost pestrou paletou odstínů. Zobrazování objektů působí lépe s určitým odstupem, což je ovšem vzhledem k hustotě bodů pochopitelné. Osobně jsem zvolil umístění na zeď, pokud však máte doma okno odpovídající velikosti, pak lze dobarvit atmosféru samozřejmě i tímto způsobem.

Fotogalerie #8 Govee Curtain Lights - wall neon window 2 high Govee Curtain Lights - on wall 1 Govee Curtain Lights - on wall bubu Govee Curtain Lights - wall Golden Gate Bridge preset iPhone SE Govee Curtain Lights - wall Golden Gate Bridge Govee Curtain Lights - on wall heart Govee Curtain Lights - on wall other Govee Curtain Lights - on wall pattern 1 Vstoupit do galerie

Cena

Běžná cenovka se drží pod hranicí 4 000 Kč. Nejčastěji efektní světelný závěs Govee RGBIC Curtain Light 520 LED, 1.5 × 2 m pořídíte za 3 990 Kč.

