Jak v iOS 18 zadávat připomínky přímo v Kalendáři? iOS 18 přináší skvělou novinku pro všechny, kteří chtějí mít své úkoly a události přehledně zorganizované. Díky nové integraci Kalendáře a Připomínek můžete nyní jednoduše přidávat připomínky přímo do svého kalendáře a mít tak vše na jednom místě. Už žádné přepínání mezi aplikacemi.

Tato nová funkce vám ušetří spoustu času a námahy. Jakmile nastavíte datum a čas pro svou připomínku přímo v nativních Připomínkách, automaticky se objeví v kalendáři. To znamená, že budete mít přehled o všech svých událostech a úkolech na jednom místě. Připomínky s datem a / nebo časem můžete ale zadávat také přímo v Kalendáři. Jak na to?

Jak v iOS 18 zadávat připomínky přímo v Kalendáři

Přidání připomínky do kalendáře je velmi jednoduché. Stačí postupovat podle těchto kroků:

Spusťte aplikaci Kalendář.

Vyberte den, do kterého chcete přidat připomínku, a klepněte na něj.

V pravém horním rohu klepněte na tlačítko +.

V horní části obrazovky vyberte kartu Připomínka.

Nyní už stačí jen vyplnit podrobnosti o vaší připomínce, jako je název, čas a místo. Hotovo! Vaše připomínka se automaticky přidá do kalendáře a vy ji už nikdy nezapomenete.

Nová integrace Kalendáře a Připomínek v iOS 18 je skvělým nástrojem pro lepší organizaci vašeho života. Díky této funkci můžete snadno a rychle přidávat připomínky a mít vše přehledně na jednom místě. Vyzkoušejte si tuto novinku a uvidíte, jak vám usnadní každodenní plánování.