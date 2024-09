Videoklip Dancing in the Flames od The Weeknd byl celý natočený na zbrusu nový iPhone 16 Pro

Během nedávné prezentace „It’s Glowtime“ zavedl Apple diváky také do zákulisí natáčení videoklipu k nejnovějšímu singlu zpěváka The Weeknd „Dancing in the Flames,“ který byl celý natočený na zbrusu nový iPhone 16 Pro. Videoklip od režiséra Antona Tammiho a kameramana Erika Henrikksona je nyní k dispozici online.

Zcela nový iPhone 16 Pro, nejvyspělejší iPhone všech dob, má větší displej a nejtenčí okraje ze všech přístrojů Apple. Špičkový kamerový systém přináší zcela nové kreativní funkce, včetně možnosti natáčet v rozlišení 4K rychlostí 120 snímků za sekundu v Dolby Vision, což se dokonale hodí pro plynulé natáčení zpomalených záběrů jako právě ve videoklipu k písni „Dancing in the Flames.“ Čtyři nové mikrofony studiové kvality věrně zaznamenávají zvuk, zatímco funkce Audio Mix využívá strojové učení k identifikaci a oddělení rušivých prvků v pozadí od řeči. Uživatelé tak mají k dispozici tři možnosti zaznamenávání hlasu: In-Frame Mix, Studio Mix, Cinematic Mix, ale i další související funkce. iPhone 16 Pro je navíc vybaven výkonným čipem A18 Pro, který posouvá výdrž baterie na zcela novou úroveň, a dodává se ve čtyřech úžasných titanových provedeních: černý titan, bílý titan, přírodní titan a pouštní titan. Minulý týden The Weeknd odhalil název svého nadcházejícího alba „Hurry Up Tomorrow,“ které představuje vyvrcholení jeho slavné trilogie. Po albech „Dawn FM“ a „After Hours“ má toto album dále rozvinout jeho umělecký narativ a obsáhnout existenciální a sebereferenční témata, která zaujala představivost fanoušků. Závěrečná kapitola trilogie slibuje být silným svědectvím o jeho uměleckém vývoji. iPhone 16 (Plus) & 16 Pro (Max) půjde zakoupit zde