Apple vydal zářijové číslo Hello Developer

Apple již tradičně i tento měsíc rozeslal vývojářům do mailů newsletter s novým číslem magazínu Hello Developer. Bohužel se v něm jasně ukázalo, co je pro Apple naprostá priorita. V podstatě všechny informace, videa a další věci v tomto čísle se točí výhradně kolem umělé inteligence, se kterou přijdou nové systémy a informací o tom, jak ji mohou vývojáři integrovat do svých aplikací a jak ji mohou využít. V podstatě jediná věc netýkající se Apple Intelligence je informace o tom, jak ozvláštnit aplikace pomocí nových Genmoji. Pokud si chcete podobné ifnroamce počíst, pak se stačí přihlásit do svého developerského účtu.