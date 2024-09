Veřejné toalety v Číně začaly za pár korun nabíze analýzu moči, výsledky dorazí do vašeho smartphonu

Veřejné toalety v Číně vám během čůrání zkontrolují zdravotní stav. Toaleta dokáže analyzovat moč a dokáže díky tomu určit řadu informací o vašem zdravotním stavu. Tyto futuristické pisoáry jsou prozatím dostupné ve velkých městech jako je Peking nebo Šanghaj, ale Čína již nyní počítá s jejich rozšířením do dalších míst. Bohužel jsou dostupné zatím pouze v podobě pisoárů, tedy dámy mají prozatím smůlu. Pokud se do pisoáru vyčůráte, nabídne vám možnost nechat si za pouhých 20 juanů, což je zhruba 60Kč, provést analýzu vaší moči. Toalety provozuje soukromá společnost a někteří uživatelé vyjadřují obavy o bezpečnost svého soukromí, ovšem ostatní argumentují tím, že raději podstoupí tuto příjemnou analýzu, která trvá pár vteřin a mají přehled o tom, jak na tom alespoň přibližně jsou, než čekat dlouhé hodiny u lékaře na klasickou prohlídku a požádat o vyšetření moči nebo krve.

Celý proces analýzy je extrémně snadný. Stačí se vyčůrat do pisoáru, zaplatit oněch 20 jaunů přes aplikaci a poté obdržíte výsledky na svůj mobilní telefon. Zde se dozvíte, jak jste na tom nejen z hlediska nějakých nemocí, ale také z hlediska toho, jaké vám chybí minerály a další látky. Analýza testuje spoustu věcí, včetně glukózy, množství vitamínů, kreatinu, bílých krvinek a mnoho dalšího. Vy se navíc dozvíte o svém stavu vše v jednoduché formě, kde zkrátka jen zjistíte, zda je vše v pořádku nebo je něco, co je mimo normu. Samozřejmě se jedná o test, který je potřeba brát s rezervou, ovšem udělat si jednou za měsíc nebo půl roku podobný test je mnohem lepší, než jít jednou za 5 let k lékaři a zjistit, že něco, co jste mohli podchytit v zárodku je již ve fázi, kdy s tím lékař bude mít hodně práce. Fotografie v následující galerii zveřejnil na svém profilu na sociální síti X uživatel s přezdívkou @chris_pc.