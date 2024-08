Co prozrazuje pozvánka na představení iPhonů 16 (Pro)? Tentokrát (asi) nic dobrého

Včera v podvečer rozeslal Apple poměrně překvapivě médiím a influencerům pozvánku na svou zářijovou Keynote, která by měla přinést mimo jiné představení nové generace iPhonů. Stane se tak už 9. září od 19:00 našeho času, což je o den dříve, než se mělo podle prakticky všech předešlých úniků stát. Spolu s pozvánkou se pak jako již tradičně vyrojila spousta spekulací ohledně toho, co do ní mohl Apple skrýt a co nám tedy skrze ní může chtít s předstihem odhalit. Bohužel, tentokrát to pro Čechy nevěstí nic úplně dobrého.

Zatímco v předešlých letech grafiky na pozvánkách na Keynotes do značné míry potvrzovaly řadu uniklých informací ohledně chystaných produktů, letos je grafika relativně tajemná. Respektive, tak úplně tajemná není, ale naznačuje vlastně jen jednu hlavní novinku, která však pro nás není alespoň prozatím tak úplně zajímavá. Řeč je konkrétně o AI systému Apple Intelligence, který Apple odhalil na červnové WWDC. Právě barvy, které na pozvánce můžeme vidět, jsou totiž s jeho AI spojovány od prvopočátku, hlavně pak s animací Siri. Problém je však v tom, ž Apple Intelligence zprvu nebude v EU dostupná a je otázkou, jak rychle ji sem Apple dostane. Navíc zatím funguje jen v angličtině, takže i pokud byste ji dokázali zaktivovat, nebude vám ve výsledku moc platná, jelikož si s vašimi česky psanými zprávami, maily či weby nebude rozumět.

Právě umělá inteligence má přitom hrát u iPhonů 16 a 16 Pro prim, jelikož se měl Apple při jejich vývoji zaměřit na její maximální možné posílení i hardwarovou cestou. Dá se proto očekávat například nasazení speciálních AI koprocesorů či příchod čipů řady A, které budou z hlediska AI podstatně silnější než tomu bylo v předešlých letech. Jak však píšeme výše, pro nás bude pravděpodobně víceméně vše spojené s AI, co Apple na Keynote představí, alespoň zpočátku zapovězené.