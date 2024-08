Recenze RØDE Magnetic Mount: Flexibilní, skladný a spolehlivý držák k natáčení nejen pro iPhony

S produkty značky RØDE mám velmi dobré zkušenosti. Ve své výbavě jich mám několik a jsem s nimi velmi spokojen. Když jsem tedy dostal příležitost vyzkoušet jejich držák RØDE Magnetic Mount, očekával jsem i v tomto případě kvalitní zpracování, praktičnost i pěkný design. Musím říci, že mne výrobce ani tentokrát nikterak nezklamal.

Jak napovídá název, spojení mezi tímto praktickým doplňkem, s nímž posunete své video i audio výtvory na vyšší úroveň, a mobilním telefonem zajišťuje silný magnet kruhového tvaru. Držák je konstrukčně chytře řešený a jeho odolné hliníkové tělo slibuje vysokou odolnost při zachování nízké hmotnosti. Kromě své skladnosti jej za pomoci 3 odnímatelných ramen snadno přizpůsobíte různým situacím a nárokům na příslušenství, jako je třeba namontování přídavného mikrofonu nebo osvětlení. Pojďme se na něj podívat trochu detailněji.

Co se nachází v balení

RØDE si u svých výrobků dává záležet na tom, aby i samotné balení působilo esteticky, což potvrzuje také s Magnetic Mount. Ten k vám doputuje v útlé bílé krabičce s potiskem. Po přeříznutí přelepení na její spodní straně se propracujete k černému papírovému obalu, do něhož je celý komplet opatřený popisky usazen. Stačí tedy jednotlivé součásti vyjmout a po odstranění ochranné fólie z magnetického disku se můžete pustit do montáže.

Fotogalerie RØDE Magnetic Mount - box front RØDE Magnetic Mount - box back RØDE Magnetic Mount - box side angle 1 RØDE Magnetic Mount - box side hand RØDE Magnetic Mount - box hand side RØDE Magnetic Mount - box open 1 RØDE Magnetic Mount - box open 2 RØDE Magnetic Mount - box open 4 RØDE Magnetic Mount - disk detail hand 1 RØDE Magnetic Mount - disk detail remove protection RØDE Magnetic Mount - disk detail hole hand RØDE Magnetic Mount - Long Cold Shoe Arm hand detail 2 RØDE Magnetic Mount - Long Cold Shoe Arm hand detail RØDE Magnetic Mount - Short Cold Shoe Arm hand detail RØDE Magnetic Mount - Tripod Mount hand detail 1 Vstoupit do galerie

Montáž

Jednodušší už to snad ani být nemůže. Podle daných okolností i individuálních požadavků stačí využít kterýkoli ze čtyřech otvorů po stranách a mírným tlakem zasunout vybrané rameno na místo, po jehož zapadnutí uslyšíte cvaknutí. Zbývá připevnit smartphone a jste připraveni k natáčení.

Fotogalerie #2 RØDE Magnetic Mount - Tripod Mount hand detail instalation 1 RØDE Magnetic Mount - Tripod Mount hand detail instalation 2 RØDE Magnetic Mount - ůloing arm inst RØDE Magnetic Mount - short arm instal RØDE Magnetic Mount - holding hand RØDE Magnetic Mount - iPhone hands ready RØDE Magnetic Mount - all Iphone hand RØDE Magnetic Mount - all iPhone angle table RØDE Magnetic Mount - all iPhone angle table 2 Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti a kompatibilita

Celokovový RØDE Magnetic Mount v černém barevném provedení se skládá ze 4 částí. Nejdůležitější z nich představuje 75g disk o průměru 5,7 cm s výškou 1,2 cm, který na straně, kde dochází ke kontaktu, chrání pogumování. Dále jsou to 3 zmíněná ramena. První z nich dlouhé 11,3 cm je při hmotnosti 31 g vespod vybaveno 2,8cm kruhovou základnou se standardním 1/4“ závitem k uchycení do stativu, přičemž jeho tloušťka činí stejně jako u těch zbývajících jen 2,8 mm. Druhé, ze všech obsažených nejkratší, má na délku 5,2 cm a u zakončení kamerovou botičkou lze naměřit 2,2 cm. Vaše ruka, pakliže se jej rozhodnete použít, s ním ponese 9 g navíc. Poslední rameno dosahuje délky 9,7 cm a rovněž zde se nachází sáňky k upevnění příslušenství. S celkovou hmotností sady 130 g se rozhodně nemusíte obávat, že se brzy unavíte.

Pokud jde o kompatibilitu s mobilními zařízeními, systém pracuje se standardem MagSafe, tedy se všemi telefony z cupertinské dílny od iPhonu 12 dále, nebo jakýmkoli smartphonem, který vložíte do MagSafe pouzdra.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Nejvíce jsem kromě poctivého zpracování, které je cítit již při prvním kontaktu, ocenil velmi nízkou hmotnost celého setu. Hned na druhé místo bych pak zařadil spolehlivost spojení s magnetickým diskem, na kterém telefon drží opravdu pevně, i když s ním člověk odvážně mává. Mohu potvrdit, že dostatečnou stabilitu zajistí též kompatibilní obal, případně MagSafe kroužek, což jsem si ověřil na svém iPhonu SE.

Promyšlený design, včetně zakončení jednotlivých ramen, mi dovolil držák bez problémů rozšířit o můj RØDE VideoMic GO II nebo Magnetic Mount našroubovat na malý stativ. Spíše ze zvědavosti jsem pak zkusil namontovat LED světlo nikoli do sáněk, ale pomocí připevňovacího klipu od gimbalu, a i to se mi osvědčilo. Samozřejmě nemá smysl ověsit se příslušenstvím a přijít tak o hlavní benefit nízké hmotnosti, ale mít možnost jeho elegantního zakomponování je rozhodně výhodou, přinejmenším v případě mikrofonu rozumné kvality.

Fotogalerie #3 RØDE Magnetic Mount - iPhopne VideoMic hand 1 RØDE Magnetic Mount - iPhone display VideoMic hand 2 RØDE Magnetic Mount - iPhone VideoMic,tripod hands RØDE Magnetic Mount - iPhone VideoMic Tripod RØDE Magnetic Mount - iPhone VideoMIc Tripod LED angle RØDE Magnetic Mount - iPhone VideoMIc Tripod LED bottom RØDE Magnetic Mount - tripod mount table RØDE Magnetic Mount - all tripod mount table Vstoupit do galerie

Nároky na doplňující výbavu se mohou značně lišit kupříkladu s ohledem na světelné podmínky nebo pozdější využití natočeného materiálu. Ovšem i na to RØDE myslí, takže zatímco v některých situacích možná využijete všechna 3 ramena, v jiných vám postačí jen jedno nebo dvě. Jejich odejmutí či opětovné nainstalování přitom zabere doslova vteřinu a vzhledem k jejich rozměrům pro ně můžete kdykoli sáhnout třeba do kapsy u kalhot či podobně.

Fotogalerie #4 RØDE Magnetic Mount - ouside 1 RØDE Magnetic Mount - iPhone VideoMIc Tripod LED RØDE Magnetic Mount - one arm iPhone hand RØDE Magnetic Mount - one arm iPhone hand 2 RØDE Magnetic Mount - one arm iPhone hand 3 RØDE Magnetic Mount - all arms hand iPhone RØDE Magnetic Mount - outside 2 Vstoupit do galerie

Vždy se snažím najít také nějaké nevýhody. Jediné, co bych však mohl zmínit na adresu RØDE Magnetic Mount je mírná náchylnost na otisky, tedy nic s čím by si kousek suchého hadříku neporadil. Jinak se jedná o velmi lehkého, ale skutečně odolného pomocníka na cestě k lepším záběrům, kterého můžete vzít s sebou bez obav kamkoli vás napadne.

Cena

RØDE Magnetic Mount aktuálně pořídíte u prodejce DISK Multimedia za 2 590 Kč, což odpovídá jak úrovni zpracování, tak spolehlivosti i míře poskytované flexibility.

RØDE Magnetic Mount zakoupíte zde