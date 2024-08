Tyto widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu rozhodně stojí za vyzkoušení

Hledáte způsob, jak ozvláštnit uzamčenou obrazovku svého iPhonu a mít po ruce důležité informace? Shelf vám umožňuje vytvářet virtuální „poličky“ s obsahem, které si můžete připnout na uzamčenou obrazovku, Dynamic Island i plochu. Můžete si na ně dát fotky, texty, odkazy na aplikace, kalendář a mnoho dalšího. Každá polička je plně přizpůsobitelná – vyberte si motiv, barvu a písmo, které nejlépe ladí s vaším stylem. Díky Shelfu budete mít vždy po ruce to, co potřebujete, a to elegantním a stylovým způsobem.

Any Text Widgets

Any Text Widgets vám pomůže s organizací všeho, co je pro vás důležité. Tato aplikace vám umožňuje umístit si na plochu i uzamčenou obrazovku iPhonu libovolný text, ať už se jedná o inspirativní citát, připomínku, seznam úkolů, cíl pro daný den, nebo cokoliv dalšího, co si chcete neustále připomínat. Any Text Widgets podporuje i Klidový režim a umožňuje formátování textu pomocí Markdown, takže si vzhled widgetu můžete upravit přesně podle vašich představ.

Aplikaci Any Text Widgets stáhnete zde.