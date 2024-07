Nejzábavnější způsob nabíjení vašeho iPhone? Pomocí horkovzdušného Stirlingova motoru!

Poslední dobou se na čím dál větším množství eshopů včetna Amazonu objevují nejrůznější modely Stirlingova motoru, které končí USB portem, do kterého můžete zapojit cokoli, co chcete nabíjet. Je otázkou, do jaké míry skutečně tento motor dokáže nabíjet iPhone a hlavně, zda to je ekonomické. Pokud se však bavíme o zábavě, můžete si doma postavit za cca 30-50$ (dle výrobce a eshopu) funkční model Stirlingova motoru, který dokáže „proměnit“ teplo vznikající pálením lihu v kahanu na elektrickou energii.

Pro vysvětlení, jak pracuje Stirlingův motor použijeme krátkou citaci z Wikipedie, kde se dozvíte, že: „Stirlingův motor je tepelný stroj, spalovací motor s vnějším spalováním, pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. Stlačováním při nízké teplotě pracovního plynu a expanzí při vysoké teplotě pracovního plynu probíhá transformace tepelné energie na mechanickou práci.“ V tomto případě se transformuje teplo na elektřinu, kterou poté nabíjíte svůj telefon. Pokud tedy toužíte po netradičním způsobu nabíjení nebo chcete dětem vysvětlit něco z fyziky, stačí do google zadat například Hot Air Stirling Engine Model with USB a objednat ten, který se vám bude nejvíc líbit.