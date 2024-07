Recenze Govee Smart LED RGBIC panel 38 cm pro TV 43-75″: Praktické osvětlení televize, které dodá obrazovce nový rozměr

Existuje vícero důvodů proč chtít přisvítit okolí televize. Především pak prostředí obýváku působí impozantně a koutu, kde se nejčastěji věnujeme zábavě a odpočinku, dokáže dodat příjemnou atmosféru. Kromě toho taktéž vytváří dojem větší prostorovosti, přičemž ani snížení únavy očí není zanedbatelným faktorem. K dosažení patřičného efektu se nabízí nejrůznější řešení. A jedním z nich je právě dvojice tenkých světelných panelů Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″. Ta se dá buď upevnit pomocí nastavitelných držáků s oboustrannou lepící plochou zezadu displeje, nebo vložit do stojanů a postavit na skříňku za obrazovkou. Samozřejmě kreativitě se meze nekladou, takže nic nebrání umístění třeba na poličky nebo do výklenků jiného kusu nábytku. Set je vybaven ovládacím boxem, ovšem nejvíce toho lze provádět za pomoci přehledné aplikace Govee Home komunikující přes Bluetooth a v 2,4GHz pásmu Wi-Fi. S tímto nástrojem teprve naplno rozvinete všechny poskytované možnosti a dáváte-li přednost hlasovému ovládání, své požadavky můžete směřovat na Alexu, Asistenta Google nebo též Siri, pakliže vytvoříte patřičné zkratky.

Obsah balení a instalace

Po odstranění přelepek na spodní části balení a nadzvednutí víka na sebe nejdříve upozorní dokumentace, a to včetně u kraje vloženého českého manuálu. Pod ní se nalézá sada 5 bílých krabiček různých rozměrů, do kterých výrobce umístil kromě samotných panelů také zmíněný ovládací box opatřený nalevo konektorem napájení, zatímco po pravé straně zasadil vstup USB-C. Dále jsou zde dva držáky pro přilepení, 12V adaptér a dva stojany, pro případ, že bude majiteli více vyhovovat tento způsob instalace.

Fotogalerie Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - box front Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - box back Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - box angle side 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - box angle side 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - box open 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - box open 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - documents Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - CZ manual Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - small boxes inside hands Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box open Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box front in hand Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box side 1 in hand Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box side 2 in hand Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box back in hand Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holders open Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder in hand 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder in hand 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - power supply open Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - power supply detail hands Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - stands open Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - stands in hands Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - bar box hands Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - bar box open 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - bar box open 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - bars in hand Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - bar in hand Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - all boxes table Vstoupit do galerie

Pro tu není zapotřebí jakékoli nářadí, stačí Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″ jednoduše zasunout do vybraného příslušenství, propojit světlo s ovladačem, poskytnout mu energii ze zásuvky a můžete hned vyzkoušet, co umí. Pouze pokud upřednostníte zafixování na zadní ploše televizoru, je třeba dbát na to, aby byl před montáží povrch čistý a suchý. Pakliže disponujete v okolí centra zábavy dostatkem místa, pak držáky mohou posloužit také jako stojany na šířku, čímž vytvoříte dvojici světelných pruhů po stranách.

Fotogalerie #2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - stand and bar 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - stand and bar detail Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder and bar hands Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder and bar detail 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder and bar detail move 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder and bar detail move 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holder and bar detail 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - USB-C plug 1 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - USB-C plug 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box all plug Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - Apple TV multicolor bar horizontal Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Proporčně se Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″ jeví tak akorát. Na výšku zabere 38 cm, ale rozhodnete-li se pro stojan, je potřeba k ní přičíst ještě 3,5 cm a odpovídající prostor rezervovat rovněž kruhové základně o průměru 8,5 cm. Šířka každého z panelů je 3,5 a hloubka 4 cm. Považujete-li za optimálnější variantu osvětlení nalepit, pak počítejte s nárůstem ve směru od displeje (případně vzhůru při instalaci do držáků naležato) zhruba o 2 cm. Pokud jde o vzdálenosti, od zásuvky k boxu máte k dispozici 145 cm. Z konektoru USB-C pokračuje kabel dlouhý 13 cm ke spojovacímu článku, od kterého se rozdvojuje a dále na každou stranu poskytuje 130 cm. Díky tomu se hodí i pro větší úhlopříčky. Hmotnost je klíčová především při lepení. Samotné panely, včetně vedení a ovládacího boxu váží 420 g. Držáky s o něco menším průměrem než u stojanů, jež činí 7,5 cm, pak k zátěži přidají dalších 72 g. A jak je to s barevným provedením? Kryt vepředu se nejvíce blíží mléčně bílé, zatímco zbytek plastového těla má černý odstín, což platí i pro ovladač a veškeré příslušenství. Převažuje matný vzhled, vyjma lesklého lemu okolo kulatých základen.

Fotogalerie #3 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - bars in hands USB-C Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - holders in hands Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - USB cable Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - stand close deatil Vstoupit do galerie

Ovládání a aplikace Govee Home

Elementární funkce snadno obstaráte skrze 3 tlačítka na boxu. První z nich osvětlení zapíná či vypíná, druhé slouží k procházení barvami a stisknutím třetího spustíte režim Music, případně podržením nastavíte úroveň jasu. Mnohem zajímavější a také výrazně pestřejší je nabídka aplikace Govee Home, kterou zdarma stáhnete na App Store či Google Play, přičemž párování s ní probíhá rychle a bezproblémově. Stačí vaše nové zkrášlení obýváku rozsvítit, klepnout na patřičnou ikonu na telefonu a software automaticky prohledá dostupná zařízení. Pak je třeba dotknout se pole H6046_2378 v horní části, krátce zmáčknout fyzický vypínač a poté, je-li to žádoucí, RGBIC TV Light Bar přejmenovat. Zbývá zadat přístupové údaje k Wi-Fi síti a ověřit, zda rozmístění stran odpovídá skutečnosti. Nyní máte vše připraveno. Pakliže je dostupná novější verze firmwaru, bude nainstalována po potvrzení ještě před vstupem do ovládacího rozhraní aplikace, které je srozumitelné a vhodně přizpůsobené.

Fotogalerie #4 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - control box pink color hands Govee Home app screen H6046 1 Govee Home app screen H6046 2 Govee Home app screen H6046 3 Govee Home app screen H6046 4 Govee Home app screen H6046 5 Govee Home app screen H6046 7 Govee Home app screen H6046 8 Govee Home app screen H6046 9 Govee Home app screen H6046 10 Govee Home app screen H6046 11 Vstoupit do galerie

Nejvýše tedy narazíte na grafické znázornění panelů, jehož prostřednictvím můžete oba nebo každý zvlášť aktivovat a naopak. Pod ním se nachází sada prvků umožňujících vybírat z široké škály barevných presetů rozdělených do trefně pojmenovaných kategorií, pracovat s časovačem či zvolit úroveň jasu. Níže je situováno pět větších obdélníkových ikon s označením Music, Color, Scene a DIY, kam si lze uložit vlastní výtvory, o které nechcete po provedení změn přijít. Po klepnutí na kterýkoli ze symbolů se v dolní části rozevřou detailní parametry. V režimu Music je to kupříkladu úroveň citlivosti nebo 3 alternativy odezvy pojmenované Party, Dynamic a Calm při řízení telefonem. Přepnete-li se na interní snímač, spatříte několik presetů typu Rhythm, Beat, Torch, či Rainbow Circle.

Fotogalerie #5 Govee Home app screen H6046 13 Govee Home app screen H6046 14 Govee Home app screen H6046 16 Govee Home app screen H6046 17 Govee Home app screen H6046 18 Govee Home app screen H6046 19 Govee Home app screen H6046 20 Govee Home app screen H6046 21 Govee Home app screen H6046 22 Govee Home app screen H6046 23 Govee Home app screen H6046 24 Govee Home app screen H6046 25 Govee Home app screen H6046 26 Govee Home app screen H6046 X Govee Home app screen H6046 27 Govee Home app screen H6046 28 Govee Home app screen H6046 12 Govee Home app screen H6046 29 Govee Home app screen H6046 30 Govee Home app screen H6046 31 Govee Home app screen H6046 32 Govee Home app screen H6046 33 Govee Home app screen H6046 34 Govee Home app screen H6046 35 Govee Home app screen H6046 36 Govee Home app screen H6046 37 Govee Home app screen H6046 38 Vstoupit do galerie

Základní technické údaje

Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″ napájí 12V/2A adaptér s příkonem 24 W. Pro bezdrátovou komunikaci toto chytré osvětlení využívá Bluetooth i 2,4GHz pásmo Wi-Fi. Vzhledem k rozměrům panelů jej výrobce doporučuje pro úhlopříčky 43 až 75“. Technologie RGBIC je schopná zobrazit až 16 milionů barev a 57 odstínů současně, přičemž jejich intenzitu lze plynule kontrolovat v rozmezí 1 až 100 %. Rovněž životnost je příjemným aspektem, když slibuje 50 000 hodin. K dispozici je taktéž již zmíněné řízení hudbou či hlasové ovládání, konkrétně od Googlu, Amazonu a přes definované zkratky také od Applu, k čemuž slouží funkce Tap-tu-Run přístupná z domovské obrazovky aplikace Govee Home.

Resumé

Govee RGBIC TV Light Bar považuji za povedené řešení. Způsob vyzařování je odlišný od klasických LED pásků, čímž se z mého pohledu stává vizuálně zajímavým. Díky vysoké přizpůsobitelnosti člověk snadno docílí požadovaného efektu s ohledem na sledovaný obsah, denní dobu či aktuální rozpoložení. Barevné přechody se pěkně prolínají a intenzita jasu je dostatečná.

Osobně bych uvítal, kdyby provedení bylo kompletně v matu. Naštěstí jde jen o olemování základen stojanů a držáků. Bohužel s pozůstatky po otiscích je třeba počítat nejen na nich, ale také na ovládacím boxu. Ten ovšem na druhou stranu s největší pravděpodobností použijete spíše sporadicky, protože nabídka Govee Home (i přes absenci češtiny) stejně jako komfort ovládání hlasem jsou rozhodně praktičtější, než pro každou změnu vstávat z pohovky. Je pochopitelné, že rozumná hmotnost je vzhledem k alternativě lepení důležitá. Alespoň stojany by však mohly být robustnější a tím dodat pocit větší stability, i když v pozici za obrazovkou poskytující jistou míru ochrany to není zas až tak významné.

Fotogalerie #6 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - Apple TV purple Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - TV bar detail Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - Apple TV multicolor dark 2 Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - Apple TV multicolor dark Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - Apple TV multicolor bar horizontal dark Govee RGBIC TV Light Bar H6046 - coltrol box close detail Vstoupit do galerie

Naopak myslím, že je namístě vyzdvihnout slušnou variabilitu, jež osvětlení skrze příslušenství výrobce propůjčuje. Ta k potěše těch, kdo nepreferují cokoli lepit na zadní stranu televize, dovoluje se bez toho obejít a přitom zvolit orientaci jak na výšku, tak na šířku. Jako nadmíru užitečnou funkci vnímám také to, že pokud už vše naaranžujete, aby výsledek působil esteticky, a následně, podle toho, co ukazuje rozhraní aplikace, zjistíte nesoulad rozmístění, lze pomocí ikony nastavení v pravém horním rohu klepnutím na Switch Positions strany prohodit.

Vytváření zkratek pro Siri, které nejspíš bude zajímat uživatele jablečných zařízení, není nijak výrazně složité, i když přístup k jejich definování (zobrazený v galerii níže) by mohl být trochu víc přímočarý.

Fotogalerie #7 Govee Home app screen H6046 Siri 0 Govee Home app screen H6046 Siri 1 Govee Home app screen H6046 Siri 2 Govee Home app screen H6046 Siri 3 Govee Home app screen H6046 Siri 4 Govee Home app screen H6046 Siri 5 Govee Home app screen H6046 Siri 6 Govee Home app screen H6046 Siri 7 Govee Home app screen H6046 Siri 8 Govee Home app screen H6046 Siri 9 Govee Home app screen H6046 Siri 10 Govee Home app screen H6046 Siri 11 Govee Home app screen H6046 Siri 12 Govee Home app screen H6046 Siri 13 Govee Home app screen H6046 Siri 14 Govee Home app screen H6046 Siri 16 Govee Home app screen H6046 Siri 17 Vstoupit do galerie

Prozkoumat funkce Tap-tu-Run v aplikaci ovšem stojí za to i v případě, kdy chcete sdružit více produktů Govee a modifikovat jejich chování tak, aby byly sladěny.

Cena

Cenovka Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″ se pohybuje pod hranicí 2 000 Kč. Běžně prodává za 1 990 Kč.

Govee Smart LED RGBIC panel 38cm pro TV 43-75″, 2ks koupíte zde