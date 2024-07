iPhone SE 4 je za dveřmi! Víme, kdy odstartuje jeho výroba

Čekání na příchod nové generace iPhonu SE se blíží ke svému konci! Poté, co svět včera obletěly informace o jeho základních technických specifikacích či zčásti i designu se totiž nyní díky dalšímu úniku informací dozvídáme, že již zanedlouho má vypuknout jeho hromadná výroba. Její načasování přitom do jisté míry potvrzuje dřívější zprávy ohledně použití šasi a zad z iPhonů 16.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.34.12 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.56 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.44 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.26 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.07 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.55 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.34 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.25 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.09 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.31.56 Vstoupit do galerie

Podle čerstvých informací má totiž Apple spustit hromadnou výrobu iPhonů SE 4 v říjnu – tedy zhruba měsíc poté, co se světu představí iPhony 16, na jejichž „podvozku“ má být telefon založen. Výroba mí pak běžet na plné obrátky zhruba do března, kdy by měl Apple telefon představit. Respektive, víme, že se tak stane na jaře a jelikož v minulosti březen využíval Apple poměrně rád, dávalo by smysl, kdyby jej pro představení telefonu využil i tentokrát.

A jaké technické specifikace že si pro něj Apple připravuje? Mezi ty nejzajímavější patří například použití 6,1“ OLED displeje, Face ID, akční tlačítko, USB-C port či čip z letošních iPhonů, který umožní iPhonu SE spouštět funkce založené na Apple Intelligence. Snad u něj tedy kalifornský gigant nepřepálí cenu a telefon se tak díky tomu stane opět nezajímavý – tedy minimálně v porovnání s ostatními iPhony v nabídce.