Samsungy Galaxy S24 Ultra vás ozáří o třetinu více než iPhony 15 Pro Max!

Hlavními prodejními argumenty chytrých telefonů je zkrátka to, že mají uživatelům usnadnit život skrze funkce, které nabízí. Jedním z kritických problémů, který však široká veřejnost často opomíjí, jsou emise záření. Není přitom od věci být v tomto směru na pozoru. Například nedávná měření společnosti Stocklytics.com upozornily na významný rozdíl v úrovni záření mezi dvěma vlajkovými modely: Samsung S24 Ultra a iPhone 15 Pro Max. Podle analýzy webu odhalila nedávná měření SAR, že Samsung S24 Ultra vyzařuje konkrétně o 33 % více záření než iPhone 15 Pro Max.

„Rozdíly v konstrukci antény, implementaci 5G, tolerancích součástek a opatřeních kontroly kvality mezi modely S24 Ultra a iPhone 15 Pro Max přispívají k pozorovaným rozdílům v SAR,“ nechala se na konto měření slyšet analytička Stockytics Edith Reads.

Ačkoli Samsung Galaxy S24 Ultra a iPhone 15 Pro Max spadají do stanovených limitů SAR, Samsung se blíží regulačnímu prahu více než jeho protějšek od společnosti Apple. Oba tyto modely jsou přitom ve výsledku tím nejlepším, co v současnosti tyto společnosti dokáží, respektive co od nich má veřejnost k dispozici.

Kolik telefony vyzažují

Samsung S24 Ultra má SAR pro uši 1,06 W/kg a SAR pro tělo 1,30 W/kg, zatímco iPhone 15 Pro Max si zachoval podstatně nižší úroveň záření s SAR pro uši a tělo 0,98 W/kg. Zvýšené hodnoty SAR Samsungu S24 Ultra naznačují potenciální rizika pro uživatele, kteří zařízení používají pro dlouhodobé používání na blízko. Jednat se může například o bolesti hlavy a tak podobně.

Jak je vidět u řady S24, jihokorejská technologická firma se více stará o zlepšení celkových softwarových funkcí svých telefonů, než aby upřednostňovala optimalizaci hardwarové konstrukce. I když jsou všechny softwarové funkce pozoruhodné, nedávné odhalení vysoké úrovně vyzařování naznačuje, že by se Samsung měl bezesporu zaměřit i na zlepšení základní hardwarové konstrukce.

Z hlediska fyzických rozměrů je Samsung S24 Ultra větší než iPhone 15 Pro Max, což naznačuje větší vnitřní složitost a v důsledku toho i vyšší hodnoty SAR. Zvýšené hodnoty SAR u modelu S24 Ultra však nejsou ojedinělé, protože podobné obavy se týkaly i společnosti Apple. Na rozhodnutí Francie zastavit koncem roku 2023 prodej iPhonu 12 kvůli nadměrným elektromagnetickým emisím si ostatně pamatujeme asi všichni. Právě tato věc je do jisté míry připomínka toho, jak důležité je tyto problémy neprodleně řešit.