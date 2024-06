Recenze Mini Cooper C John Cooper Works: Vyspělý, ale stále hravý mazel vaší manželky!

Vždy, když dávám svůj vůz na servis, půjčí mi kluci z AutoPalace nějaké to zajímavé autíčko. Minule jsme se podívali na recenzi BMW i7 nebo jsme se projeli BMW XM. Tentokrát se zaměříme na trošku jinou hračku, nad kterou čím dál tím víc uvažuje moje paní a právě proto jsem ji chtěl vyzkoušet nejen já, ale i ona. Jedná se o model Mini Cooper C John Cooper Works představený v letošním roce, kterým celá nabídka Mini vstoupila do nové generace označované jako F66. Jedná se tedy o to nejnovější, co vám Mini umí nabídnout. Vůz je k dispozici také jako čistě elektrický model, nad kterým neříkám, že bychom neuvažovali, ovšem pro testování nám byl zapůjčen Mini ve výše uvedené variantě s výkonem 159 koní, což mé paní bohatě dostačuje. Tím nejzajímavějším z hlediska LsA je samozřejmě zcela nový infotaiment, jemuž se pověnujeme na následujíccíh řádcích.

Mini se rozhodlo, že v aktuální generaci svého Mini Cooperu a i dalších modelů zcela vynechá kapličku s přístroji před řidičem a tu nahradí head-up displej a středový obrovský kulatý displej. Upřímně řečeno, osobně mi to vůbec nevadí a ve všech svých vozech v posledních letech se dívám v podstatě už jen na head-up a v případě, že používám navigaci nebo chci něco změnit v nastavení, mrknu na středový displej. Kapličku s přístroji v podstatě nepoužívám a to i přesto, že mám ve všech vozech s výjimkou M4 digitální cockpit. Uznávám však, že pro někoho to může být o nějaké chvilce zvyku, ale věřím, že si zvyknete. Jediná škoda je, že Mini nenabízí klasický head-up stejně jako jeho dražší bratříčci z BMW, který se promítá přímo na čelní sklo, ale nabízí onu zvláštní a mnou neoblíbenou alternativu, kde se před čelním sklem vysune plexisklo, na které se head-up promítá. Rád bych si připlatil za promítání přímo na čelní sklo, to však bohužel není možné.

Fotogalerie WhatsApp Image 2024-06-27 at 09.48.46 WhatsApp Image 2024-06-27 at 09.48.52 WhatsApp Image 2024-06-27 at 09.48.47 WhatsApp Image 2024-06-27 at 09.48.49 WhatsApp Image 2024-06-27 at 09.48.52 (1) Vstoupit do galerie

Co se středového displeje týká, ten je geniální a to bez jakékoli nadsázky. V podstatě cokoli, co na něm vidíte, je interaktivní a to tím nejintuitivnějším možným způsobem, jaký si jen umíte představit. Vidíte v dolních rozích teplotu? Stačí se ji dotknout a okamžitě si můžete nastavit teplotu u řidiče a to včetně vyhřívání sedačky nebo volantu. Kliknete na teplotu v pravém dolním rohu a nastavujete okamžitě teplotu u spolujezdce. Kliknete na ikonu světel a nastavujete světla a tak dále. Vše je zkrátka funkční, intuitivní a co především, vše je obrovské! Displej je možné ovládat pouze dotykem, chybí jakékoli tlačítko typu iDrive a o to víc oceníte obrovské prvky, které není možné jen tak minout ani při rychlé jízdě, i když při té nedoporučuji zrovna hraní si s displejem.

Fotogalerie #2 mini 2024 infotaiment00002 mini 2024 infotaiment00003 mini 2024 infotaiment00005 mini 2024 infotaiment00006 mini 2024 infotaiment00007 mini 2024 infotaiment00008 mini 2024 infotaiment00009 mini 2024 infotaiment00010 mini 2024 infotaiment00011 mini 2024 infotaiment00012 mini 2024 infotaiment00014 mini 2024 infotaiment00015 mini 2024 infotaiment00016 mini 2024 infotaiment00017 mini 2024 infotaiment00018 mini 2024 infotaiment00019 mini 2024 infotaiment00020 mini 2024 infotaiment00021 mini 2024 infotaiment00022 mini 2024 infotaiment00023 mini 2024 infotaiment00024 mini 2024 infotaiment00025 mini 2024 infotaiment00026 mini 2024 infotaiment00027 mini 2024 infotaiment00028 mini 2024 infotaiment00029 mini 2024 infotaiment00030 mini 2024 infotaiment00031 mini 2024 infotaiment00032 mini 2024 infotaiment00033 mini 2024 infotaiment00034 mini 2024 infotaiment00035 mini 2024 infotaiment00036 mini 2024 infotaiment00046 mini 2024 infotaiment00047 mini 2024 infotaiment00048 mini 2024 infotaiment00049 mini 2024 infotaiment00050 mini 2024 infotaiment00059 mini 2024 infotaiment00060 mini 2024 infotaiment00061 mini 2024 infotaiment00001 mini 2024 infotaiment00062 mini 2024 infotaiment00063 mini 2024 infotaiment00065 Vstoupit do galerie

Co se mi hodně líbí, je možnost nastavit si předem několik vizuálů nebo využít ty předpřipravené a jednoduše jediným stisknutím tlačítka mezi nimi okamžitě měnit. Ano, to sice umí kdejaké auto, ovšem zde je změna zcela radikální a změní se vše včetně head-up displeje a to tak, že své mini ani nepoznáte. Můžete si například dát na pozadí displeje rodinnou fotku a okolo ni mít tachometr, můžete se vrátit do minulosti a mít retro vůz a tak dále. Zkrátka, když si sedne ta panička v kostýmku, lodičkách a kloboučku, tak nějak se k ní hodí retro a bude ladit dokonale se svým vozem stejně, jako když budete vy spěchat pro čerstvé rohlíky a jen tak omylem to vezmete do nejbližší pekárny přes Grossglockner.

Změna vzhledu je tak radikální a tím, jak je displej obrovský a dominantní v celém interiéru, se doslova změní vnímání celého vozu a to se mi skutečně líbí. Obrovské ovládací prvky jsou jak na samotném displeji při domovské obrazovce, tak i v rámci všech menu a nastavení. Vše tedy zvládnete kdykoli jednoduše a pohodlně ovládat. Displej má perfektní barvy a vynikající rozlišení, které opravdu šlape na paty například iPadům. Kromě klasických funkcí jako je nastavení vozu, připojení CarPlay nebo Android Auto, spouštění přehrávání, ovládání klimatizace, vyhřívání a mnoha dalších věcí jsou zde také dvě velmi vtipné vychytávky. Jednou je herní konzole, kdy si načtete přes fotoaparát svého telefonu QR kód a můžete pak telefonem ovládat nainstalované hry. Druhá je pak ještě lepší a musíte k ní propojit svůj vůz se Spotify. Jakmile to uděláte, můžete v libovolné skladbě začít scratchovat, k čemuž oválný displej opravdu vybízí.

Co je super, je, že i když mini rozhodně nepatří do nějakého luxusního segmentu, je navigace s integrovanou funkcí AR. V momentě, kdy se blížíte k nějakému bodu, kde je nutné zatočit nebo něco podobného, objeví se na displeji pohled z přední kamery vozu a na cestě se objeví virtuální šipka, která se navíc mění velikostně s s blížící se odbočkou. Navigace vás tak navádí stylem, kdy zabloudí opravdu jen málokdo. Tato vychytávka přitom donedávna patřila jen do prémiového segmentu.

Fotogalerie #3 mini 2024 infotaiment00063 mini 2024 infotaiment00062 mini 2024 infotaiment00061 mini 2024 infotaiment00060 mini 2024 infotaiment00059 mini 2024 infotaiment00058 mini 2024 infotaiment00057 mini 2024 infotaiment00056 mini 2024 infotaiment00055 mini 2024 infotaiment00054 mini 2024 infotaiment00053 mini 2024 infotaiment00052 mini 2024 infotaiment00051 mini 2024 infotaiment00050 mini 2024 infotaiment00049 mini 2024 infotaiment00048 mini 2024 infotaiment00047 mini 2024 infotaiment00046 mini 2024 infotaiment00045 Vstoupit do galerie

Co je naopak škoda a nemůže za to Mini, je, že se CarPlay zobrazuje pouze jako čtverec uprostřed displeje a neodkáže nějak zajímavě vyplnit celý displej. Sice vidíte přes celý displej wallpaper z CarPlay, ale samotné rozhraní CarPlay je pouze uprostřed v poměrně malé části a vyplnit displej nedokáží ani aplikace, u kterých by to nebyl problém, tedy například Google nebo Apple Maps.

Pár další postřehu k Mini Cooper C John Cooper Works

Alespoň krátce bych se chtěl vyjádřit i k samotnému vozu a to i přes to, že vám sám doporučuju v případě, že vás jeho recenze zajímá, podívat se na zcela jiné odborníky na automobily než jsem já, jako je například Rasťo Chvála nebo mnoho dalších. Nové mini je stále ještě do jisté míry motokárou, tak jak jsme jej znali dříve a je to přesně ten vůz, se kterým dokáže jezdit mladá dáma kupovat květiny na trh s kloboučkem nebo šátkem na hlavě a zároveň si jej od ní můžete půjčit, přepnout do režimu Go-kart, který má automaticky vyplou stabilizaci a trakci a užít si kupu zábavy. Mini je dospělejší oproti předcohzí generaci z hlediska zpracování interiéru a elegance. O tom, jak dospěl infotaiment, se ani nemusíme bavit, to je zkrátka naprosto jiná liga nejen než u předchozí generace, ale až na pár výjimek typu Tesla i napříč automobilovým průmyslem.

Je to však stále stejný nevychovaný „spratek“ jako dřív v momentě, kdy si s ním chcete užívat zábavu. Někdy, řekl bych snad až moc a i když máte všechny systémy zapnuté a stiskněte tlačítko Boost a sešlápnete plynový pedál na podlahu, je cítit, že podvozek není až tak stabilní, jak byste možná očekávali. Nemusíte se bát, že byste nad vozem ztratili kontrolu, ovšem nezkušený řidič již jistou obavu z toho, co se děje pod jeho zadkem, mít může. Podvozek je poměrně tvrdý a věřím, že spousta dam by rozhodně uvítala trochu více pohodlí. To by ovšem nešlo ruku v ruce se zábavou, kterou si chtějí s Mini užít ti, jenž milují horské průsmyky. Zkrátka mi přišlo, že předešlá generace mini seděla u země lépe, než ta současná, která je divočejší než předtím. I přes to, že má základní model se spalovacím motorem pouze 159 koní, jede jako blázen a pocitově je mnohem rychlejší, než jak to vypadá na papíře při čtení parametrů.

Trošku mi také z pohledu vozu pro ženu vadí vzpěra kufru, které ani za příplatek neumí být elektrická a zároveň je tak tuhá, že kufr bude drobná dámička v lodičkách zavírat jednou rukou jen obtížně. Co se mi však naopak líbí, je možnost nastavení sedadel, která umožní 202 centimetrovému stokilovému chlapovi vůz řídit stejně pohodlně, jako 160 centimetrové a padesátikilové ženě. Ideální posed si zkrátka najde každý a výhled z vozu je u mini tradičně naprosto geniální. Stejně tak zůstává geniální možnost otočit se s vozem prakticky kdekoli a kdykoli a to i přes to, že nemá natáčení zadní nápravy.