Aplikace Apple Počasí má výpadek! Nejede na iPhonech, Macích ani Apple Watch

Máte v posledních hodinách problémy s aplikací Počasí a to jak na iPhonu, iPadu, Apple Watch či Macu? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Nejedná se totiž o chybu „na vašem přijímači“, nýbrž o chybu na straně Applu. Problémy s aplikací Počasí totiž hlásí uživatelé po celém světě a to konkrétně buď ve formě nenačtení jakýchkoliv dat, nebo v zobrazování neaktuálních dat, kdy například na iPhonu vám může svítit informací o poslední aktualizaci v určitou hodinu. Bohužel, jak rychle Apple vše na své straně napraví není v tuto chvíli jasné, jelikož jsme se od něj zatím nedočkali žádného vyjádření a ani jeho stránka System Status nehlásí, že by Počasí trpělo problémy. Nezbývá však nic jiného než čekat.