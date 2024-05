Alkohol kalkulačka: Kdy můžete po propitém pálení čarodějnic usednout za volant

Přehnali jste to při včerejším pálení čarodějnic s alkoholem a dnes potřebujete řídit? Pak není od věci si „dýchnout“ do alkoholtesteru a zjistit, jak na tom jste. Co ale dělat, když jej nemáte k dispozici? Jednou z možností je alkohol kalulačka pro výpočet hladiny alkoholu v krvi. Mějte ale na paměti, že alkohol kalkulačka není nejlepším řešením. Výsledky jsou totiž pouze orientační a nezaručují, že v daném čase skutečně již nebudete mít alkohol v krvi. Každý člověk je totiž jiný, záleží na jeho metabolismu a mnoha dalších faktorech, které se podílejí na odbourávání alkoholu. Alkohol kalkulačka tedy není schopna nahradit doopravdy kvalitní alkoholtester.

Alkulačka

Pokud do App Storu zadáte, že hledáte alkohol kalkulačku, jako úplně první vám vyjede česká aplikace Alkulačka. Ta funguje nesmírně jednoduše, díky čemuž můžete prakticky okamžitě zjistit, jak na tom vlastně jste, případně kdy budete teoreticky schopní řídit. Nejprve stačí zvolit čas, respektive začátek pití alkoholu, vyplnit vaši váhu, pohlaví a pustit se do počítání drinků. Ke každé hodině pak přiřazujete konkrétní nápoje, z čeho se následně vypočítá váš celkový stav. Výstupem je pak řada informací o hladině alkoholu v krvi, současném stavu a čase, kdy budete schopni usednout za volant. Pro vlastníky novějších jablečných telefonů bude ale používání aplikace poměrně krkolomné. Program totiž není plně optimalizovaný a samotné animace nejsou plynulé. Svůj účel ale každopádně splní. Dokonce vám bude fungovat i na Macích s Apple Silicon.

Aplikaci Alkulačka stáhnete zde

Bezpečné cesty

Další povedenou alkohol kalkulačkou je ta na webu Bezpečné cesty. Konkrétně se tedy jedná o webovou aplikaci, která funguje velice podobně jako výše zmiňovaná appka. V první řadě je tedy nutné zvolit pohlaví a vyplnit potřebné údaje týkající se váhy a počátku pití alkoholu. Pak už je to úplně stejné. Stačí k jednotlivým hodinám přiřadit vypité nápoje. Rozdílem ale je, že následně netřeba nic potvrzovat. Výpočet totiž probíhá automaticky s každou změnou, díky čemuž máte vždy okamžitý přehled nad aktuálním stavem. Stejně tak jsou k dispozici údaje o tom, kdy budete zase schopni šoférovat.

Alkohol kalkulačku na Bezpečné cesty naleznete zde

Alkoholmetr.cz

Webovou aplikaci Alkoholmetr.cz bychom mohli označit za jednu z nejpopulárnějších alkohol kalkulaček vůbec. Opět se tedy jedná o webovou appku, na kterou se dostanete rovnou prostřednictvím internetového prohlížeče (např. nativní Safari). Princip ale zůstává samozřejmě stejný – v první řadě je nutné vyplnit základní údaje týkající se pohlaví, hmotnosti a časů začátku a konce pití alkoholických nápojů. Posléze je možné se přesunout k zásadnímu kroku, kde stačí jen naklikat všechny vypité alkoholické nápoje, včetně jejich množství. V tomto směru musíme určitě vyzdvihnout, že aplikace disponuje rozsáhlou databází drinků, díky čemuž vám vaše vyplňování značně usnadní. Po výpočtu se vám pak zobrazí praktický graf spolu s informacemi o počtu promile alkoholu v krvi a za jak dlouho budete opět schopni řídit.

Alkohol kalkulačka Alkoholmetr.cz zde