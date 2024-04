Odhalení Mafie 4 má být za rohem

Studio Hangar 13 se údajně pomalu chystá na odhalení další Mafie. Očekávání jsou samozřejmě (především u nás) obrovská. Na druhou stranu doufejme, že se vývojáři poučili z chyb třetího dílu a naservírují nám výborný titul. Již v minulosti jsme s pokračováním Mafie mohli slyšet několik spekulací. Děj by se měl například točit okolo Dona Salieriho. Snad brzy budeme vědět více. Trailer bychom dle zdroje měli vidět do měsíce.

I can tell you that a few days ago, Take-Two began preparations for an announcement regarding the Mafia series

It's hard for me to determine the timeframe, but with Judas I've seen them gearing up for the new trailer about 3-4 weeks before it dropped, so…

Soon™️ 🙂

— Kurakasis (@Kurakasis) April 16, 2024