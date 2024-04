Proč vývojáři kašlou na Mac a dělají aplikace jen pro iPhone a iPad?

Každý to má jinak, ale já osobně trávím víc času na Macu než na iPhone a i když mám iPhone celou dobu při práci u sebe, bylo by pro mě mnohem pohodlnější ovládat například produkty v domácnosti pomocí Macu. To však bohužel není možné z jednoho prostého důvodu – vývojáři totiž kašlou na Mac a veškeré své aplikace soustředí pouze na iPhone, iPad a nyní také Vision Pro.

Je neuvěřitelné, že mohu svůj robotický vysavač iRobot J9+ ovládat přes Vision Pro, ale nemohu jej ovládat přes Mac a to ani když mám Mac s procesorem od Applu. Bohužel, stejný příběh platí pro zabezpečení od Ajaxu, kamerový systém či veškeré spotřebiče v domácnosti, které máme od Miele, jelikož ani Miele nenabízí aplikaci pro Mac.

Pokud tedy zrovna nechcete používat automatizace, což v mém případě nedává smysl, tak musíte při práci na 30″ displeji v macOS vzít do ruky iPhone a na něm spustit aplikaci a zapnout myčku na nádobí nebo například vysavač. Vlastně je pravda, že místo jednoho kliknutí myší můžete také vzít na hlavu Vision Pro a spustit vysávání na něm.

Příliš nerozumím tomu, proč vývojáři i po letech, co mají své aplikace pro iOS zcela ignorují Mac a to nejen tím, že nevytváří aplikace přímo na Mac, ale i tím, že nedovolují kompatibilitu s Macy, které mají Apple procesory. Je tak jasné, že se iPhone stává středobodem vašeho digitálního vesmíru, protože polovinu věcí prostě na Macu nemáte šanci udělat a to i přesto, že by to pro vás bylo mnohem pohodlnější. Proč i vývojáři, pro které by z finančního hlediska bylo udělat aplikaci pro Mac bezproblémové, zůstávají stranou příliš nechápu a bohužel jsem již dávno přestal věřit tomu, že by se to časem mohlo zlepšit.