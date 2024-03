GTA 6 by nemuselo běžet na 60 fps ani na PS5 Pro

Že by chystaná konzole od Sony v podobě PS5 Pro nestačila na plnohodnotné hraní GTA 6? Vzhledem k nedávným únikům HW specifikací nové konzole se někteří domnívají, že tato konzole očekávané GTA na 60 fps nevytáhne. Tvrdí to například Rich Leadbetter z Digital Foundry. Odvolává se přitom na uniklé HW specifikace PS5 Pro. Bylo totiž viditelné, že rozdíl mezi procesorem PS5 a PS5 co se výkonu týče by měl být zhruba 10 %. A jelikož právě procesor zpracovává veškerou simulaci, nedá se údajně očekávat, že hra na 60 fps poběží. Tvůrci by se měli zaměřit na stabilních 30 snímků. Nicméně se hodí dodat, že nic není oficiální a jedná se pouze o spekulace. Třeba budeme všichni mile překvapeni.