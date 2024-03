Nové iPady Pro klepou na dveře! Tento model bude podle Applu nejžádanější

V průběhu března či dubna by měl Apple podle celé řady na sobě nezávislých zdrojů světu představit novou generaci iPadů Pro. Po letech se navíc nebude jednat jen o malý nepříliš zajímavý upgrade, ale o pořádný krok vpřed. U novinky se totiž počítá například s redesignem, výkonnějším procesorem, OLED displejem, podporou bezdrátového nabíjení a řadou dalších vychytávek, které zpříjemní její využívání. A jak se novinka blíží, unikají další a další informace, které jí poodhalují.

Asijský portál DigiTimes například přispěchal před pár desítkami minut s tím, že má Apple na letošní rok nasmlouváno na 8,5 milionů displejů pro nové iPady Pro, z čehož lze usuzovat, že od nich očekává velmi solidní prodeje i přes vyšší cenu. Výroba je sice rozložena zhruba na poloviny, nicméně větší množství displejů (konkrétně 4,5 milionu kusů) má být vyrobeno pro 13“ iPady Pro. Právě tyto modely tedy budou dle Applu letos nejžádanější a to i přesto, že budou jako již tradičně dražší než 11“ varianty. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ještě nedávno měl mít Apple zájem o výrobu až 10 milionů iPadů Pro na letošní rok. Zdá se tedy, že ze svých velkých ambic nakonec ubral. A co vy, chystáte se na nový iPad Pro také?