Před několika týdny jsme se dočkali roky odkládaného a několikrát restaurovaného herního titulu v podobě Skull and Bones. Ubisoft o hře tvrdil, že jde o AAAA titul, a tak dostala cenovku 69,99 dolarů. Hra je ale terčem kritiky a získává jedno špatné hodnocení za druhým. Vše podtrhuje velmi vlažný zájem hráčů. Titul tedy začal zlevňovat. Například americký obchod Best Buy hru nyní prodává za 44,99 dolarů. Zkusili jste Skull and Bones?