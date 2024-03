Jak na iPhonu převést obrázek na PDF? Stejně jako převádíme obrázky do různých jiných obrazových formátů, může se někdy stát, že budeme potřebovat převést obrázek do formátu PDF. V dnešním jednoduchém návodu si ukážeme, jak tento proces provést snadno a jednoduše na našem iPhonu.

Obrázky uložené v iPhonu mohou mít různé typy přípon (například HEIC, JPEG, PNG atd.). Většina těchto formátů je kompatibilní se všemi hlavními platformami. Může se však stát, že budete potřebovat převést fotografii v iPhonu do formátu PDF pro dokumentaci, práci ve třídě nebo jiné účely.

Jak převést obrázky na PDF na iPhonu

Potřebujete snadný způsob, jak sloučit obrázky do jednoho PDF souboru na vašem iPhonu? Existuje několik jednoduchých metod, které vám s tím pomohou. V tomto návodu vám ukážeme dva z nejběžnějších způsobů.

Převod fotografií na PDF pomocí možnosti Tisk

Otevřete aplikaci Fotky a vyberte fotografie, které chcete převést.

Klepněte na ikonu sdílení a zvolte Tisknout .

. V okně s tiskovým dialogem klepněte na ikonku sdílení v horní části displeji.

v horní části displeji. Ujistěte se, že se vám na kartě ve spodní části displeje ukázal údaj o tom, že fotka se uloží jako PDF dokument.

Zvolte Uložit do Souborů, vyberte cílovou složku a klepněte na Uložit v pravém horním rohu.

Nyní jste úspěšně uložili fotografii jako PDF do nativních Souborů. Druhou možností je uložení do nativních Apple Knih. Opět otevřete fotku, kterou chcete převést, a klepněte na ikonku sdílení. Tentokrát ale v nabídce zvolte Knihy. Během chvilky budete automaticky přesměrováni do aplikace Apple Knihy, kam se fotka uloží v PDF formátu.