První AirPods Max s USB-C jsou tu!

Kutila Kena Pillonela nemusíme čtenářům našeho webu jakkoliv dlouze představovat, jelikož jsme v předešlých měsících a letech o jeho domácích projektech napsali již nepřeberné množství článků. Byl to totiž právě on, kdo jako první dokázal u iPhonu vyměnit Lightning za plně funkční USB-C, dodat USB-C port nabíjecí krabičce pro AirPods či jí dodat podporu bezdrátového nabíjení. A nyní se tento šikovný kutil pustil do upgradu AirPods Max. U těch konkrétně vyměnil Lightning konektor za USB-C a to dokonce takovým stylem, že pro výměnu vytvořil vlastní náhradní díl, díky kterému by měl výměnu portů zvládnout každý zručnější kutil. Jak je navíc jeho zvykem, port dokonale lícuje s nabíjecím otvorem a celkově vypadá tak, jak kdyby byl v AirPods Max originálně. Ostatně, podívejte se na video sami.