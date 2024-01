iOS 17.4 potvrdil, že příchod CarPlay nové generace je za rohem

CarPlay za pár týdnů oslaví své desáté narozeniny. Apple slíbuje, že v roce 2024 dorazí zcela nová generace CarPlay. Nyní data včera uvolněné bety iOS 17.4 ukazují, že CarPlay 2.0 se skutečně blíží. První vozy s CarPlay nové generace vyjedou na silnice v tomto roce. Nicméně má jablečná společnost i tak zpoždění. Na svých stránkách původně uváděla, že vozidla s novou generací CarPlay dorazí na konci roku 2023. Nyní svá tvrzení společnost změnila s tím, že k tomu dojde až letos.

Beta iOS 17.4 potvrzuje, že jsou u CarPlay nové generace přítomny tyto reference aplikací: AutoSettings, CarCamera, Charge, Climate, Closures, Media, TirePressure a Trip. Na další podrobnosti si budeme muset počkat. V souvislosti s novou verzí CarPlay se dostal ke slovu i leaker ShrimpApplePro, který uvedl, že CarPlay 2 by mohlo umožnit vozům mít vlastní čip Apple Silicon, který by mohl zpracovávat data senzorů a kamer do iPhonu. Toto tvrzení je ale dle zdrojů na místě brát s velkou rezervou. Nová beta iOS 17.4 kromě nové generace CarPlay hovoří rovněž o třetí generaci Apple Pencil a nové generaci iPadu, který by mohl mít Face ID kameru na šířku.