Není žádným tajemstvím, že Apple vyvíjí novou generaci Apple Pencl, kterou by měl představit už s novou generací iPadů Pro letos v dubnu. Ta by měla disponovat primárně novými magneticky přichytitelnými hroty, které budou nabízet různou tloušťku a tím pádem budou vhodné na nejrůznější úkony. Pokud se pak ptáte na to, jak by mohla vypadat, mrkněte na koncept níže. Není vyloučeno, že její podobu s předstihem odhaluje.

