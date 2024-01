Finská společnost Nokia se chystá investovat zhruba 360 milionů eur do dvou závodů na výrobu mikročipů. Investice se konkrétně týká měst Ulm a Norimberk a bude uskutečněna v rámci následujících čtyř let v rámci programu PCEI (Important Projects of Common European Interest), který zahrnuje dotace financované německou spolkovou vládou. Investice má jít hlavně do 5G a 6G čipů, od nichž si Nokia slibuje vysokou efektivitu a co nejmenší energetickou náročnost.