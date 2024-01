Levná konkurence Garminu je tu: Získejte smartwatch KOSPET TANK M2 či T2 se super slevou

Komerční sdělení: Dali jste si jako jedno ze svých novoročních předsevzetí začít se sportem? Pak by se vám mohly hodit chytré hodinky, které vám umožní vaši aktivitu měřit, abyste měli o svých naběhaných, naplavaných či nachozených kilometrech dokonalý přehled. Pomoci vám v tom mohou třeba i chytré hodinky KOSPET TANK M2, které lze označit do jisté míry za levnou konkurenci Garminu.

KOSPET TANK M2

KOSPET TANK M2 jsou inovativní chytré hodinky, které fungují jako rozšíření vašeho telefonu přímo na vašem zápěstí. Jejich vysoce kvalitní ochranné chemicky tvrzené sklíčko poskytuje displeji mimořádnou odolnost, zatímco jeho 1,85″ úhlopříčka dokáže ve velmi slušném rozlišení zobrazit spoustu věcí počínaje časem a konče informacemi o vašich sportovních výkonech. A jelikož jsou tyto hodinky, jak již zaznělo výše, prodlouženou rukou vašeho smartphonu, není problém přes ně například odpovědět na hovory. Jinak ale samozřejmě nabízí standardní hodinové funkce, včetně 12/24 hodinového formátu. Nejrůznější základní funkce chytrých hodinek v čele s upozorněními na SMS se kombinují s pokročilými funkcemi, jako je například detekce zahájení aktivity, krokoměr, rychlost vašeho pohybu, tempo a měření tepové frekvence. Velmi příjemná je ale i celková hmotnost hodinek, jelikož činí jen 60 g.

KOSPET TANK M2 jsou plně kompatibilní s operačními systémy Android a iOS, se kterými komunikuje přes technologii Bluetooth. Jednou z nejzajímavějších vychytávek je pak funkce spánkového měření, která sleduje délku REM fáze a hlubokého spánku, pomáhá optimalizovat odpočinek a předejít nedostatku spánku. Baterie přitom poskytuje dostatek energie pro běžné používání až po dobu 360 hodin. Kromě spánku hodinky efektivně měří různé aktivity, včetně běhu, cyklistiky a chůze. Funkce měření tepu přesně vymezuje tepovou zónu, zvyšuje efektivitu cvičení, zatímco třeba krokoměr slouží jako motivace k pohybu. Mezi další funkce těchto hodinek pak patří například měření saturace krve kyslíkem.

Pokud vás tyto hodinky zaujaly, máme pro vás vynikající zprávu. Běžná cena těchto hodinek je 119,99 dolarů, díky slevovému kódu KOLNYM210 na ně získáte slevu a vyjdou vás tedy jen na 85,49 dolarů. Hodinky vám navíc dojdou s dopravou zdarma, bez jakýchkoliv dalších poplatků a samozřejmě s dvouletou zárukou.

KOSPET TANK T2

Chytré hodinky KOSPET TANK T2 jsou ideální pro ty, kteří mají rádi spojení s moderními technologiemi, sportovní aktivitu a zároveň si cení módy a designu. Odolnost zajišťuje chemicky tvrzené sklíčko, zatímco 1,43″ obrazovka poskytuje různé informace, a estetiku zdůrazňuje kulatý ciferník. Nemusíte se však obávat toho, že by byl kulatý ciferník jakkoliv nepraktický – bez problému přes něj totiž lze například přijímat telefonní hovory přímo na hodinkách a spousta dalších věcí.

U smartwatch KOSPET TANK T2 se klasické hodinové atributy, jako 12/24 hodinový formát, ukazatel data a upozornění na SMS, kombinují s pokročilými funkcemi, včetně detekce zahájení aktivity, krokoměru, rychlosti, tempa a měření tepové frekvence. Celková váha tohoto modelu činí 71 g. Hodinky lze navíc snadno propojit s telefony s operačními systémy Android a iOS pomocí Bluetooth. Nechybí zde funkce měření spánku, která poskytuje informace o hloubce spánku a bdění, pomáhá zlepšit odpočinek a získat více energie během dne. Vestavěná baterie těchto chytrých hodinek by měla při standardním používání vydržet minimálně 360 hodin, což eliminuje obavy o vybití baterie během aktivity.

Co se týče sledování sportovních aktivit, hodinky KOSPET TANK T2 precizně monitorují aktivity, jako je běh, cyklistika a chůze. Funkce měření tepu je užitečná pro přesné určení tepové zóny pro efektivní spalování tuků. Vestavěný krokoměr slouží jako motivace k pohybu s přehlednou statistikou. Unikátní funkcí je také měření hladiny saturace krve kyslíkem. Zkrátka a dobře, co do činění máte s opravdu kvalitními hodinkami.

Pokud vás tyto hodinky zaujaly, máme pro vás vynikající zprávu. Běžná cena těchto hodinek je 129,99 dolarů v případě verze se silikonovým páskem a 149,99 dolarů v případě verze s kovovým tahem. Díky slevovému kódu KOLNYT218 však lze verzi se silikonovým páskem získat jen za 94,29 dolarů. Pokud se vám pak více zamlouvá verze s kovovým tahovým řemínkem, po zadání slevového kódu KOLNYT215 vás hodinky vyjdou jen na 106,24 dolarů. Hodinky vám navíc dojdou s dopravou zdarma, bez jakýchkoliv dalších poplatků a samozřejmě s dvouletou zárukou.

